В городе Ош появились контейнеры для медицинских отходов от лечения COVID-19

В Оше появились специальные мусорные контейнеры для утилизации медицинских отходов от лечения больных COVID-19 и внебольничной пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, муниципальное предприятие «Ош-Тазалык» установило их возле территориальных управлений города. В них складируются отходы от пациентов, которые лечатся дома.

Специальные мусорные контейнеры установлены: возле дома № 14 в микрорайоне «Кулатов»;

возле дома № 13 по улице Айтиева;

возле кинотеатра «Семетей» в микрорайоне «ХБК»;

возле школы имени Карла Маркса.

Кроме того, «Ош-Тазалык» организовало на мусорном полигоне специальные ямы для захоронения медицинских и других опасных отходов со стационарных, обсервационных и других лечебных учреждений для больных COVID-19.