В городе Ош появились контейнеры для медицинских отходов от лечения COVID-19

В Оше появились специальные мусорные контейнеры для утилизации медицинских отходов от лечения больных COVID-19 и внебольничной пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По ее данным, муниципальное предприятие «Ош-Тазалык» установило их возле территориальных управлений города. В них складируются отходы от пациентов, которые лечатся дома.
Специальные мусорные контейнеры установлены:
- возле дома № 14 в микрорайоне «Кулатов»;
- возле дома № 13 по улице Айтиева;
- возле кинотеатра «Семетей» в микрорайоне «ХБК»;
- возле школы имени Карла Маркса.
Кроме того, «Ош-Тазалык» организовало на мусорном полигоне специальные ямы для захоронения медицинских и других опасных отходов со стационарных, обсервационных и других лечебных учреждений для больных COVID-19.