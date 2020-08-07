Дело Курсана Асанова. Суд запретил видеосъемку заседания



В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

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В ходе заседания адвокат Чынара Джакупбекова заявила ходатайство о проведении видеосъемки процесса, а также создании условия для журналистов. Она отметила, что представителям СМИ не хватило в зале мест, поэтому их вывели.

Прокуроры возразили, заявив, что этот вопрос ранее обсуждался.

Судья Адылбек Эсенбаев частично удовлетворил ходатайство юриста. По его словам, представители СМИ могут присутствовать на процессе, но в проведении видеосъемки нет необходимости.

«Мы все читаем материалы в СМИ. Порой журналисты пишут быстрее секретарей. В суде аудио- и видеосъемка и так ведутся», — сказал Адылбек Эсенбаев.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.