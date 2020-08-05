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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Токмаке откроется инфекционная больница на 216 мест

В городе Токмаке откроется инфекционная больница на 216 мест. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета города.

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Уточняется, что в здании поликлиники 3-го микрорайона начали ремонтно-строительные работы. Там откроют современную инфекционную больницу.

«Уже более 20 лет здание поликлиники использовалось лишь частично, здесь была размещена ГСВ № 4. Пустующая часть разрушалась. В кратчайшие сроки предстоит выполнить колоссальный объем работ. После капитального ремонта стационар больницы будет рассчитан на 216 мест. Здесь будут принимать пациентов из восточной зоны Чуйской области. Это будет современный комплекс: в подвальном помещении разместится прачечная, на первом этаже — красная зона, смотровая, рентген-кабинет, боксы с отдельным входом, операционная и родзал для больных COVID-19, реанимационное отделение. Втрой, третий и четвертый этажи будут отданы под больничные палаты», — проинформировали в мэрии Токмака.

Отметим, на реализацию проекта правительство выделяет 20 миллионов сомов. Еще 5 миллионов — Чуйский областной фонд развития. Столько же при необходимости выделят из городского бюджета Токмака.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161609/
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