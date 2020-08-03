Школа в режиме онлайн. Какие варианты отрабатывают для первоклассников

Министерство образования и науки в настоящее время отрабатывает несколько вариантов организации учебного процесса в первых классах. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Уточняется, что один из них — обучение первоклассников в традиционном формате только в тех регионах, где есть возможность организовать учебный процесс без угрозы для жизни и здоровья учащихся и учителей. Заключения должны дать санэпиднадзор и органы местной власти.

Учебные заведения, получившие разрешение, должны будут организовывать регулярную санитарную обработку всех помещений, а также обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований Минздрава. Включая тепловизоры, санитайзеры, маски, дезинфицирующие средства, воздухообмен в помещениях, ежедневную санобработку и так далее.

Второй вариант — установка в каждой школе скользящего расписания и графика. К примеру, три дня — в офлайн-режиме, два дня — онлайн.

Либо организация краткосрочного пребывания в школе (продолжительность уроков не более 30 минут).

Будет учитываться и число детей в каждой школе. Возможно разделение класса на подгруппы, в каждой школе будет составлено гибкое расписание уроков и перемен.

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На родителей, отказавшихся обучать своего ребенка в традиционном режиме, возлагается ответственность за создание необходимых условий для получения знаний в дистанционном формате. Нужно будет обеспечить своевременный просмотр телеуроков, транслируемых на телеканалах, участвовать в онлайн-уроках, проводимыми учителями, поддерживать связь с учителями, выполнять задания и другое.

В Минобразования подчеркнули, что остро стоит вопрос и по выпускным классам. Однако не уточнили, как будет организован учебный процесс для них.

Ранее в ведомстве заявили, что первая четверть нового учебного года в школах пройдет в онлайн-режиме. Решение принято с учетом эпидситуации в стране и рекомендаций Минздрава.