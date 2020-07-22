ДУМК: За время пандемии коронавируса умерли три священнослужителя

Коронавирус унес жизни трех священнослужителей Духовного управления мусульман Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в муфтияте.

По их словам, многие религиозные деятели перенесли болезнь в легкой форме.

«Из заболевших не удалось спасти бывшего муфтия КР Чубака ажы Жалилова. Он скончался в 45 лет. Мы также потеряли ректора Исламского университета Лугмара ажы Гуахунова. Он скончался от пневмонии в 63 года. Скончался также имам-хатиба Бакай-Атинского района Таласской области Майрамбек ажы Казакбаев. Ему было 70 лет», — сообщили в муфтияте.

На 22 июля в Кыргызстане официально зарегистрировали 29 тысяч 359 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией. Выздоровели 15 тысяч 760, умерли 1 тысяча 123 человека.