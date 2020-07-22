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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. На голосование за рубежом будет потрачено 10 миллионов сомов

На голосование за рубежом ЦИК планирует потратить 10 миллионов сомов. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ведомства Руслан Изреков.

Уточняется, что расходы на служебные поездки составят 4 миллиона сомов, услуги связи — 500 тысяч, транспорт — 300 тысяч. В графе «приобретение прочих товаров» значится сумма 880 тысяч сомов. На вознаграждение членам комиссии будет потрачено 2 миллиона 826 тысяч сомов. На суточные и питание уйдет по 440 тысяч сомов.

В день голосования 4 октября за рубежом будет открыто 42 избирательных участка.

Новые участки открылись в российских городах Иркутске, Сургуте, Южно-Сахалинске и Якутске. На согласовании со странами аккредитации находится открытие еще двух избирательных участков за рубежом — в Риме и Париже.

ЦИК напоминает партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160362/
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