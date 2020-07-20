В Кыргызстан завтра прибудут из России 100 врачей

21 июля в Бишкек прибывает спецборт Министерства обороны России с группой медицинских работников, оборудованием и лекарственными препаратами. Специалисты из РФ будут работать в госпиталях Бишкека и Оша, оказывая помощь своим кыргызстанским коллегам. Об этом 24.kg сообщили в посольстве РФ в КР.

Уточняется, что следом прибудет борт МЧС России, который также доставит большую группу специалистов и оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом.

Численность «медицинского десанта» составит около 100 человек.

Это врачи-эпидемиологи, инфекционисты, которые имеют практический опыт в лечении больных с коронавирусной инфекцией.

Медицинская помощь, как и ранее, предоставляется на безвозмездной основе, что вновь подтверждает отношения стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой.

Помощь российская сторона оказывает согласно договоренности между президентами России и Кыргызстана Владимиром Путиным и Сооронбаем Жээнбековым.

Ранее сообщалось, что в КР прилетит 51 врач из Республики Башкортостан РФ для работы в медицинских учреждениях Кыргызстана и оказания консультативной помощи.

В рамках межрегионального сотрудничества между КР и РФ из Чеченской Республики также ожидается поступление гуманитарной помощи в виде медицинских препаратов и СИЗ.

Российская Федерация и ранее содействовала Кыргызстану в борьбе с коронавирусной инфекцией, оказывая дружескую помощь в виде предоставления наборов ПЦР тест-систем, лекарственных препаратов и медицинского оборудования, а также средств индивидуальной защиты.