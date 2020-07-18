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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Медицинское оборудование передаст Россия Кыргызстану

В Кыргызстан в ближайшее время поступила гуманитарная помощь из России. Об этом стало известно в ходе состоявшейся беседы премьер-министров Кыргызстана Кубатбека Боронова и России Михаила Мишустина на заседании Евразийского межправительственного совета.

Как отметила пресс-служба кабмина КР, российская сторона предоставит Кыргызстану очередную гуманитарную помощь в виде 31 аппарата ИВЛ, 70 прикроватных мониторов, 5 передвижных рентгеноаппаратов, 6 ультразвуковых аппаратов и 500 тысяч хирургических масок.

Отмечается, что помощь поступит в рамках направленной просьбы кыргызской стороны и состоявшегося телефонного разговора президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и России Владимира Путина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159946/
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