В Кыргызстан из России прилетает 51 медик, чтобы помогать в борьбе с СOVID-19

Россия окажет помощь Кыргызстану, направив группу из 51 медицинского работника, которые вместе с коллегами будут лечить от коронавируса и внебольничной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.

Вместе с российскими медиками этим же самолетом в Бишкек доставят медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба президента, между Сооронбаем Жээнбековым и лидером РФ Владимиром Путиным был достигнут ряд договоренностей, в результате которых при поддержке российской стороны начаты совместные мероприятия, направленные на борьбу с последствиями пандемии.

Известно, что уже сформирована команда медицинского персонала в количестве 51 человека из Республики Башкортостан РФ для работы в медицинских учреждениях Кыргызстана и оказания консультативной помощи.

Планируется прибытие гуманитарной помощи по линии Министерства чрезвычайных ситуаций РФ. В рамках межрегионального сотрудничества между КР и РФ из Чеченской Республики также ожидается поступление гуманитарной помощи в виде медицинских препаратов и СИЗ.

Российская Федерация и ранее содействовала Кыргызстану в борьбе с коронавирусной инфекцией, оказывая дружескую помощь в виде предоставления наборов ПЦР тест-систем, лекарственных препаратов и медицинского оборудования, а также средств индивидуальной защиты.