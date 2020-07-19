COVID-19. Почему студенты идут в добровольцы: ответ Медицинской академии

Смерть студентки пятого курса Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) Адинай Мырзабековой, которая была волонтером в одной из обсерваций, шокировала общественность.

«Волонтеры как пушечное мясо, их просто бросили в огонь. Может, надо было их хотя бы подготовить?», «Студенты — это самый уязвимый контингент медицинского звена. Вместо того чтобы защищать безопасность и здоровье молодого поколения, их наоборот, отправляют в самую гущу. Имитируют результат ценой жизни ребят», «Обсервации и красные зоны не для студентов!» — возмутились пользователи социальных сетей. При этом руководство КГМА заверяет: студентов никто не принуждал помогать во временных стационарах, где лечат больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Из 8 тысяч учащихся около 70 студентов и ординаторов работают во временных стационарах.

Еще 65 человек из числа студентов и преподавателей — в клинике, развернутой на базе общежития вуза. Среди добровольцев — как студенты-бюджетники, так и контрактники.

О том, почему молодежь не осталась в стороне и собирается ли академия ее поддержать, 24.kg рассказали ректор Индира Кудайбергенова и проректор по международным связям и стратегическому развитию Гульмира Джумалиева.

И.К.: Студенты младших курсов работают санитарами, старше третьего курса — медсестрами, они уже прошли сестринскую практику, преподаватели — врачами.

— В соцсетях пишут, что некоторые ребята совсем юные, даже капельницы не умеют ставить.

И.К.: Санитары-второкурсники и не будут ставить капельницы. А студенты 4-х и 5-х курсов уже на операциях стоят, какие капельницы они не умеют ставить? Все умеют. Сейчас для них это хорошая практика, ведь клинических баз у нас не хватает.

— Труд добровольцев оплачивается?

И.К.: Да, все будет оплачиваться. 14 дней отработают, а потом — на обсервацию. С гостиницей договорились, четыре парня уже там, кормить тоже будем.

— Была информация, что есть некий приказ Минздрава, обязывающий студентов идти добровольцами. Это правда?

Г.Д.: Нет. Когда стало не хватать медработников, студентов просто просили помочь. Кто откликнулся, тот пошел добровольцем. По приказу никого не заставляли.

— Отчислением не грозили?

Г.Д.: Нет, вы что! Все пошли по собственному желанию. О некоторых ребятах мы даже не знали, что они уже где-то устроились работать, организовали общественные мобильные бригады для помощи нуждающимся. Они сами, просто ребята такие сознательные.

— Бюджетники народ подневольный. Им сказали, что отчислят, они и пойдут.

Г.Д.: Нет-нет. Таких слов вообще не было. Тем более учебный год окончился, все приказы о переводе студентов на следующий курс своевременно вышли. Все об этом прекрасно знают. Как мы можем заставить человека, если он не хочет? Это невозможно. Мы всегда спрашиваем, согласны ли родители, как принималось решение. Сами ведь тоже за ребят боимся.

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— Проходят ли студенты медосмотр перед выходом в красную зону?

Г.Д.: На COVID-19 их обследуют. Временные инфекционные отделения обязательно находятся под патронажем какой-то больницы, это как бы их филиалы. Они должны решать все организационные моменты, проводить обследования. К примеру, отель Discovery и интернат для слабовидящих — под патронажем больницы № 6, Суворовское училище — Наццентра материнства и детства, наш госпиталь — при Наццентре фтизиатрии. Но здесь мы на себя взяли полностью обязательство контролировать эпидемиологический режим, поскольку практически полный состав — наши ординаторы и преподаватели.

— Какие-то преференции предусмотрены для студентов-добровольцев?

Г.Д.: Выпускников решили освободить от экзаменов при поступлении в ординатуру. Сейчас ребята проходят жизненный экзамен, мощнейшую практику. Они откликнулись на потребности общества, проявили патриотизм, самоотверженность. Поэтому для тех ребят, которые добровольно пошли работать, осознавая всю сложность ситуации, будет приоритетное поступление в ординатуру по тем специальностям, которые они выберут.

Наши студенты горят, хотят, идут. Они очень активны. Гульмира Джумалиева

Пока мы готовились к развертыванию клиники в нашем общежитии, недели две ребята все отмывали, чистили, красили. Делали все с энтузиазмом. Никто их не неволил, никаких приказов. Причем многие переживали, что не попали в бригаду. Хорошая у нас молодежь. За нее нам тоже страшно.

— А освободить от уплаты контракта добровольцев нельзя?

Г.Д.: Как мы можем освободить их полностью? Как оплачивать работу преподавателей (они ведь тоже работают, семьи кормят), содержать клиническую и учебную базы? Из каких денег? Мы бы с удовольствием, если бы кто-нибудь дал денег и оплатил их учебу.

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Бюджетные места оплачиваются через Минздрав. Они составляют лишь около 15 процентов всего бюджета Медакадемии. Все остальное формируется за счет контрактной формы обучения. Вы же понимаете, чтобы было качественное обучение, преподавателей необходимо стимулировать. Поэтому стараемся обеспечить им хорошую зарплату.

По поводу отсрочки уплаты контрактов мы подумаем. Но это тоже означает, что преподаватели будут сидеть без зарплаты.

— Началась очередная приемная кампания в вузы. Пандемия обострила тяжелое, и без того несправедливое положение медиков. Как вы думаете, снизится ли число желающих идти в медицину?

Г.Д.: Я надеюсь, что нет. Мне кажется, наоборот, в связи с нынешней эпидемиологической ситуацией все общество начнет ценить медработников.И все внимание будет обращено на них.

Сейчас многие медработники в практическом здравоохранении старше 60 лет.

Естественно, нужно пополнение, молодые кадры.Их нужно удерживать здесь. Ведь многие обучаются и стараются уехать в другие страны на работу. Надеюсь, что ситуация показала ценность врача и многое изменится.