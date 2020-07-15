Коронавирус в Кыргызстане. Герои нашего времени в фотографиях

С самого начала пандемии коронавируса кыргызстанцам активно помогают молодые врачи и студенты медицинских вузов. Одни консультируют пациентов онлайн, другие выезжают на дом, третьи дежурят в стационарах.
Подключилась и молодежь без медицинского образования. Волонтеры научились ставить капельницы и делать уколы, использовать кислородные концентраторы и применять массаж сердца.
Не обходится без потерь. Помогая спасать жизни, некоторые волонтеры и медики сами заболевают. Есть смертельные случаи.
Сегодняшние герои страны. Кто они?
Все помнят бывшего врача Иссык-Атинской больницы Бектура Апышева. Он одним из первых бил в колокола и говорил о нехватке СИЗ в медучреждениях. Вместо помощи его заставили извиняться на камеру. Сегодня он работает в одном из дневных стационаров Бишкека.
Молодой хирург Эрмек Исмаилов и ЛОР-врач Владимир Пак решили не оставаться в стороне и помогают пациентам через Telegram. Они создали канал «Дневник врача» и продолжают консультировать и давать советы кыргызстанцам.
Известная футболистка Айдана Оторбаева добровольно пошла в волонтеры. Девушка работает в одном из стационаров.
Волонтеры Центра инициативной молодежи круглые сутки ездят по городу и подключают нуждающихся к кислородному концентратору. София-Айдана почти ежедневно сообщает в соцсетях о проделанной работе.
Работать по 12 часов в воздухонепроницаемом костюме выдержит не каждый. Но даже самые юные волонтеры, хрупкие девушки думают только о спасении жизней граждан.
К сожалению, выдерживают не все. Вчера стало известно, что умерла совсем молодая студентка КГМА Адинай Мырзабекова. Ей был 21 год. Девушка помогала в стационаре Discovery.
Сегодня также стало известно, что скончался 27-летний кардиолог Жумабай Бекмуратов. У молодого медика диагностировали коронавирус.
Это далеко не все молодые специалисты, которые вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом. Ежедневно прийти на помощь готовы десятки молодых людей даже без медицинского образования. В соцсетях пишут, что за будущее страны не страшно, когда в Кыргызстане растет такое поколение.
Мы гордимся вами, добровольцы! Низкий вам поклон!