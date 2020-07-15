Коронавирус в Кыргызстане. Герои нашего времени в фотографиях

С самого начала пандемии коронавируса кыргызстанцам активно помогают молодые врачи и студенты медицинских вузов. Одни консультируют пациентов онлайн, другие выезжают на дом, третьи дежурят в стационарах.

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Подключилась и молодежь без медицинского образования. Волонтеры научились ставить капельницы и делать уколы, использовать кислородные концентраторы и применять массаж сердца.

Не обходится без потерь. Помогая спасать жизни, некоторые волонтеры и медики сами заболевают. Есть смертельные случаи.

Сегодняшние герои страны. Кто они?

Все помнят бывшего врача Иссык-Атинской больницы Бектура Апышева. Он одним из первых бил в колокола и говорил о нехватке СИЗ в медучреждениях. Вместо помощи его заставили извиняться на камеру. Сегодня он работает в одном из дневных стационаров Бишкека.

Фото из интернета. Бектур Апышев

Молодой хирург Эрмек Исмаилов и ЛОР-врач Владимир Пак решили не оставаться в стороне и помогают пациентам через Telegram. Они создали канал «Дневник врача» и продолжают консультировать и давать советы кыргызстанцам.

Фото из Facebook/Азема Исабекова Студенты разных вузов столицы объединились и научились оказывать первую медицинскую помощь. Они уже спасли немало человеческих жизней.

Помогают не только кыргызстанцы, но и иностранные граждане. Фото Аббаса Али Шаха. Студент бесплатно работает и помогает врачам Кыргызстана Студента пятого курса Международной высшей школы медицины Аббаса Али Шаха, который приехал в нашу республику из Пакистана и изъявил желание помогать врачам, взяли на работу в один из стационаров. Фото из Instagram. Айдана Оторбаева волонтерит в одном из стационаров Известная футболистка Айдана Оторбаева добровольно пошла в волонтеры. Девушка работает в одном из стационаров. Волонтеры Центра инициативной молодежи круглые сутки ездят по городу и подключают нуждающихся к кислородному концентратору. София-Айдана почти ежедневно сообщает в соцсетях о проделанной работе. Время 04:30

Сон, я скучала по тебе pic.twitter.com/230RzxpT9Z — София - Айдана (@Ananayyka) July 12, 2020

На дом к тяжелым пациентам стали выезжать только делающие первые шаги в профессии медики и добровольцы. Потому что большинство врачей сегодня болеют.

Работать по 12 часов в воздухонепроницаемом костюме выдержит не каждый. Но даже самые юные волонтеры, хрупкие девушки думают только о спасении жизней граждан.

самое тяжелое для меня - это не пить всю смену. в сиз до жути жарко, потеешь и теряешь много жидкости, а пить нельзя около 7 часов. за то, познала самое великолепное чувство на свете: когда выходишь из душа после смены и выпиваешь литр воды залпом, она такая вкусная pic.twitter.com/VEnUHCmRCN — Jam (@kartabaevaaa) July 15, 2020

Фото из Facebook/Касиет Мымырбаева

К сожалению, выдерживают не все. Вчера стало известно, что умерла совсем молодая студентка КГМА Адинай Мырзабекова. Ей был 21 год. Девушка помогала в стационаре Discovery.

Фото из Facebook/Адинай Мырзабекова

Сегодня также стало известно, что скончался 27-летний кардиолог Жумабай Бекмуратов. У молодого медика диагностировали коронавирус.

Фото из Facebook/Жумабай Бекмуратов

Это далеко не все молодые специалисты, которые вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом. Ежедневно прийти на помощь готовы десятки молодых людей даже без медицинского образования. В соцсетях пишут, что за будущее страны не страшно, когда в Кыргызстане растет такое поколение.

Мы гордимся вами, добровольцы! Низкий вам поклон!