Памятник волонтерам предлагает установить в Кыргызстане Омурбек Бабанов

Возвести памятник волонтерам предлагает бывший депутат Омурбек Бабанов. Расходы политик готов взять на себя. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Такое решение, как отмечается, Омурбек Бабанов принял после новостей о смерти 21-летней студентки, которая работала в одном из временных стационаров в отеле Discovery.

«Память о молодой отважной девушке Адинай мы обязаны увековечить. Она пример доблести, чести, отваги, достоинства, посвятила народу свою жизнь. Мы должны увековечить труд наших граждан, сплотившихся в борьбе с эпидемией», — написал политик.

Предлагаю правительству возвести памятник волонтерам нашей нации, когда мы победим эту пандемию. Если кабмин не может профинансировать, но выделит место, я готов это взять на себя. Омурбек Бабанов

Напомним, что о смерти студентки пятого курса КГМА Адинай Мырзабековой сообщил ее коллега и друг. Он сказал, что врачи работают на износ и умирают на работе. Президент выразил соболезнования семье и близким скончавшейся девушки.