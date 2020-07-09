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Общество

Как поступить в вуз. Пошаговая инструкция абитуриенту

Прием абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызстана будет проходить полностью онлайн. В Министерстве образования и науки рассказали, как желающим продолжить обучение подать документы.

1

Регистрация

Абитуриенту необходимо зарегистрироваться на сайте 2020.edu.gov.kg. После получения SMS на номер телефона, необходимо заполнить информацию в профиле.

2

Выбор вуза

На сайте размещены все учебные заведения Кыргызстана, факультеты и специальности. Необходимо в списке вузов определиться с направлением и профилем.

3

Подача заявки

После этого выбрать вуз, направление и подать электронный талон ОРТ. Наличие предметного теста по профильному предмету дает абитуриенту преимущества при поступлении в соответствующей области. Претенденты на льготы должны приложить соответствующие документы.

4

Зачисление

После рекомендации вуза подтвердить свое желание обучаться по выбранной специальности.

Для подтверждения заявитель должен прикрепить в автоматизированной информационной системе в электронном виде следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении; аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании; титульный лист сертификата; квитанцию об оплате за обучение (если принимается на контрактной основе). Оригиналы этих документов должны быть предоставлены в университет в начале учебного года.

5

Срок приемной кампании

Зачисление абитуриентов в высшие учебные заведения КР на 2020-2021 учебный год пройдет в три тура. Первый начнется 20 июля. Заявки должны быть поданы до 14.00 22 июля.

При наличии вакансий с 27 июля по 1 августа пройдет второй тур.

Заявки принимаются до 14.00 29 июля.

Третий тур пройдет с 3 по 8 августа (с разрешения Министерства образования и науки), регистрация состоится до 14.00 5 августа. Условия приема на заочную и вечернюю формы обучения устанавливаются университетом.

В средние профессиональные учебные заведения будет два тура. Первый начнется с 13 июля. Абитуриенты должны пройти онлайн-регистрацию документов на сайте spuz.edu.gov.kg. 3 августа вывесят списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению, до 6 августа они должны подтвердить желание быть зачисленными в спуз.

Второй начнется 1 августа с онлайн-регистрации документов. 22 августа вывесят списки абитуриентов, до 30 августа у них есть время на подтверждение желания быть зачисленными.

Конкурс среди абитуриентов спузов будет проводиться по сумме среднего балла аттестата о среднем общем образовании или свидетельства об основном общем образовании и оценки по профилирующему предмету для конкретной специальности.

6

Кого зачислят вне конкурса

Вне конкурса на грантовое обучение зачисляются 50 абитуриентов, показавших лучшие результаты по ОРТ, получивших «золотые сертификаты», занявших в текущем году 1-2-е места в республиканской олимпиаде школьников или являющихся призерами международных олимпиад, на специальности и направления, с которыми совпадает предмет олимпиады, при условии их участия в Общереспубликанском тестировании.

Абитуриенты, занявшие в текущем году 3-е место в республиканской олимпиаде школьников, на педагогические специальности, по которым предмет олимпиады является профилирующим, при условии их участия в Общереспубликанском тестировании. Процедура зачисления предусматривает наличие двух или трех туров.

7

В какой вуз можно поступить без ОРТ

Результаты ОРТ необязательны при зачислении в вузы культуры и искусства и на специальности физической культуры и спорта. Для абитуриентов будут проведены вступительные испытания в традиционном режиме. Вузы обязаны обеспечить соблюдение необходимых санитарно-гигиенических норм и необходимых мер социального дистанцирования (соблюдение дистанции, измерение температуры, дезинфекция помещений, недопущение массового скопления абитуриентов, ношение масок, использование санитайзеров и другие).

8

Остались вопросы?

Все вопросы можно уточнить по короткому номеру 1919 и на сайте www.2020.edu.gov.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158747/
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