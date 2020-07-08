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Общество

Поступление в вузы. Как в этом году подавать документы на зачисление

В Кыргызстане абитуриенту нужно зарегистрироваться на сайте 2020.edu.gov.kg. Об этом на брифинге сообщила замминистра образования Надира Джусупбекова.

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По ее словам, после процедуры регистрации на номер телефона придет SMS-оповещение.

«На сайте в списке указанных вузов нужно определиться с направлением и профилем. После этого выбрать вуз, направление и подать электронный талон ОРТ. После рекомендации учебного заведения следует подтвердить свое желание обучаться по выбранной специальности», — отметила она.

Надира Джусупбекова добавила, что итоги Общереспубликанского тестирования будут известны с 13 по 15 июля.

Напомним, в Кыргызстане прием абитуриентов на 2020/2021 учебный год проведут в формате онлайн. Специально для этого разработали автоматизированную информационную систему «Абитуриент online».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158728/
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