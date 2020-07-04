Пока штаб призывает к пониманию. Как кыргызстанцы сами борются с коронавирусом

Кыргызстан накрыла волна коронавируса. Официальные данные Минздрава звучат как фронтовые сводки. Число зараженных ежедневно растет. COVID-19 не щадит никого.

За последние сутки выявлено 327 новых случаев заболевания коронавирусом, за весь период число зараженных составило 7 тысяч 94 человека.

Вслед за коронавирусной инфекцией кыргызстанцев стала косить внебольничная пневмония. Только за сутки скончался 31 человек.

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Соцсети захлебываются в просьбах о помощи. Не хватает кислородных концентраторов, аппаратов искусственной вентиляции легких, мест в больницах и реанимациях, врачей и медсестер. Люди умирают у дверей стационаров.

Людей просто некуда везти. Клиники заполняются очень быстро именно больными пневмонией. Директор Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов

Правительство в ответ разводит руками и традиционно призывает: «Держитесь!». Очередной по счету премьер-министр Кубатбек Боронов просит от журналистов побольше позитивных новостей.

Наученные горьким опытом кыргызстанцы понимают, что спасение — в их собственных руках.

Рассчитывать на государственную поддержку не приходится и люди решили помогать друг другу сами. Общая беда сплачивает.

В социальных сетях неравнодушные граждане не словами, а делами показывают чиновникам, как нужно действовать в кризисных ситуациях.

Молча, быстро, без ложных надежд, громких заявлений. Спасибо. pic.twitter.com/k88THKk4Ne — Gallina Blanca (@ShirinDubanaeva) July 3, 2020

Нашлись и те, кто предоставляет бесплатные консультации. Дозвонитьcя в кол-центр в эти дни практически нереально, и медики-волонтеры оказывают срочную помощь по телефону. Спасибо им.

Хочу поделиться с вами несколькими полезными каналами в Телеграм

Консультации врачей https://t.co/qXTztQyTY9https://t.co/uSe3NMkyUq

Поиск медсестер Бишкек https://t.co/jQKXPq4qmX

Поиск лекарств Бишкек https://t.co/u7443SyKnl

Психологическая помощь https://t.co/opM5ZXyCnw — Svetlana Margolis (@MISwetka) July 3, 2020

Вызвались помочь и водители. Пользователи Twitter распространяют буклеты с номерами телефонов тех, кто может отвезти и привезти медиков, доставить лекарства.

Добровольцы - водители Бишкек для развоза и доставки медицинских работников https://t.co/vmfZOknuk2 — Svetlana Margolis (@MISwetka) July 4, 2020

В сети Facebook тоже активно идет сбор помощи. Люди закупают средства защиты для медиков, санитайзеры. Партии готовятся к отправке в регионы.

Пользователи предлагают заправить кислородные подушки. Просят обращаться в любое время суток.

Отдельная группа волонтеров собирает ноутбуки, предоставляет транспорт для медиков. Отвозят питание врачам, круглосуточно дежурившим в больницах.

Очень много обращений насчет того, где за умеренную плату можно сделать КТ легких. Чтобы попасть на процедуру в частный медцентр, нужно отстоять километровую очередь, и 3 тысячи сомов не для всех приемлемая цена.

Люди охотно делятся контактами. Некоторые даже предлагают отвезти в клинику.

Именно благодаря волонтерам в Бишкеке созданы дневные стационары. Кто болеет, но не нуждается в госпитализации, могут прийти получить капельницу, уколы и уйти домой. Там же открыты аптеки со всем необходимым. Первые обратившиеся уже получают помощь.

На пике борьбы с коронавирусом и пневмонией активизировались депутаты и партийные лидеры. 4 октября выборы в парламент, и лучшего времени, чтобы заработать политические очки, не придумаешь.

Один гостиницу под госпиталь выделил, другой — чайхану. Третий ИВЛ закупил, четвертый — кислородные концентраторы, пятый — деньги врачам выделил.

А правительство тем временем рапортует о проделанной постфактум работе и призывает регионы не расслабляться и готовиться к худшему.

Коронавирус пока остается в нашей жизни. Нам надо привыкать жить в новых условиях.