Пока штаб призывает к пониманию. Как кыргызстанцы сами борются с коронавирусом

Кыргызстан накрыла волна коронавируса. Официальные данные Минздрава звучат как фронтовые сводки. Число зараженных ежедневно растет. COVID-19 не щадит никого.
За последние сутки выявлено 327 новых случаев заболевания коронавирусом, за весь период число зараженных составило 7 тысяч 94 человека.
Вслед за коронавирусной инфекцией кыргызстанцев стала косить внебольничная пневмония. Только за сутки скончался 31 человек.
Соцсети захлебываются в просьбах о помощи. Не хватает кислородных концентраторов, аппаратов искусственной вентиляции легких, мест в больницах и реанимациях, врачей и медсестер. Люди умирают у дверей стационаров.
Людей просто некуда везти. Клиники заполняются очень быстро именно больными пневмонией.Директор Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов
Правительство в ответ разводит руками и традиционно призывает: «Держитесь!». Очередной по счету премьер-министр Кубатбек Боронов просит от журналистов побольше позитивных новостей.
Наученные горьким опытом кыргызстанцы понимают, что спасение — в их собственных руках.
Рассчитывать на государственную поддержку не приходится и люди решили помогать друг другу сами. Общая беда сплачивает.
В социальных сетях неравнодушные граждане не словами, а делами показывают чиновникам, как нужно действовать в кризисных ситуациях.
Нашлись и те, кто предоставляет бесплатные консультации. Дозвонитьcя в кол-центр в эти дни практически нереально, и медики-волонтеры оказывают срочную помощь по телефону. Спасибо им.
Вызвались помочь и водители. Пользователи Twitter распространяют буклеты с номерами телефонов тех, кто может отвезти и привезти медиков, доставить лекарства.
В сети Facebook тоже активно идет сбор помощи. Люди закупают средства защиты для медиков, санитайзеры. Партии готовятся к отправке в регионы.
Пользователи предлагают заправить кислородные подушки. Просят обращаться в любое время суток.
Отдельная группа волонтеров собирает ноутбуки, предоставляет транспорт для медиков. Отвозят питание врачам, круглосуточно дежурившим в больницах.
Очень много обращений насчет того, где за умеренную плату можно сделать КТ легких. Чтобы попасть на процедуру в частный медцентр, нужно отстоять километровую очередь, и 3 тысячи сомов не для всех приемлемая цена.
Люди охотно делятся контактами. Некоторые даже предлагают отвезти в клинику.
Именно благодаря волонтерам в Бишкеке созданы дневные стационары. Кто болеет, но не нуждается в госпитализации, могут прийти получить капельницу, уколы и уйти домой. Там же открыты аптеки со всем необходимым. Первые обратившиеся уже получают помощь.
На пике борьбы с коронавирусом и пневмонией активизировались депутаты и партийные лидеры. 4 октября выборы в парламент, и лучшего времени, чтобы заработать политические очки, не придумаешь.
Один гостиницу под госпиталь выделил, другой — чайхану. Третий ИВЛ закупил, четвертый — кислородные концентраторы, пятый — деньги врачам выделил.
А правительство тем временем рапортует о проделанной постфактум работе и призывает регионы не расслабляться и готовиться к худшему.
Коронавирус пока остается в нашей жизни. Нам надо привыкать жить в новых условиях.