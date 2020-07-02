Премьер призывает СМИ писать больше позитивных материалов

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом ухудшилась из-за того, что люди не стали соблюдать санитарно-гигиенические правила. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, введение режима ЧП и ЧС было правильным шагом. Поскольку народу пусть и насильно, но объясняли правила гигиены.

«Некоторые говорили, что коронавируса не существует и политики на болезни делают деньги. За 45 дней карантина мы показали, как нужно себя вести в такой ситуации, какие санитарные правила соблюдать. Во время комендантского часа и карантина люди говорили: откройте нас, мы голодные. И вот когда мы открыли все, люди повально пошли на улицу, никаких санитарно-гигиенических норм не соблюдали. В итоге мы пришли к тому, что эпидемиологическая ситуация ухудшилась», — сказал Кубатбек Боронов.

Глава кабмина призвал СМИ писать больше позитивных материалов. «Мы не просим писать хорошо про правительство. Мы просим просто публиковать больше хороших, позитивных статей. Это повлияет на психологическую ситуацию среди народа», — пояснил Кубатбек Боронов.