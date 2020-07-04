Во всех районах Бишкека развернуты дневные стационары

В каждом районе Бишкека готовятся открыть дневные стационары. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил руководитель аппарата столичной мэрии Балбак Тулобаев.

По его словам, все работы завершат сегодня. Сейчас идут консультации, как лучше размещать пациентов. Судя по опубликованным чиновником фотографиям, дополнительные койко-места развернули на базе спортивных залов, включая физкультурно-оздоровительный комплекс «Газпром».

Всего в Кыргызстане зарегистрировали 7 тысяч 94 случая заражения коронавирусом. Выздоровели — 2 тысячи 714 человек. Кроме того, в стационарах республики с внебольничной пневмонией (отрицательный COVID-19) находится 2 тысячи 122 человека. Большая часть больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией приходится на Бишкек. Многих пациентов с внебольничной пневмонией не могут госпитализировать из-за нехватки мест в больницах.