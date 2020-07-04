Премьер призвал регионы готовиться к негативному развитию ситуации

«Каждый регион должен быть готов к негативному развитию ситуации, которая сейчас наблюдается в городе Бишкеке», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского штаба.

Глава кабмина обратился к руководителям областей. Он отметил, что сейчас основной удар пришелся на столицу и Чуйскую область. Правительство делает все возможное, чтобы остановить волну распространения вируса.

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«Но быть готовыми к негативному развитию ситуации вы обязаны. Заранее готовьте дополнительные места в больницах, создавайте резерв койко-мест. Нужно сделать расчеты с учетом количества жителей и имеющихся мест в медицинских учреждениях. Одновременно нужно подготовить списки медицинских работников, готовых прийти на помощь в случае нехватки персонала. Мы уже имеем нехватку. Поэтому необходимо усилить работу по привлечению специалистов. Дополнительно привлеченные медики получат положенные заработные платы, согласно выполненной работе», — отметил Кубатбек Боронов.

Премьер-министр сообщил, что более 600 дополнительных мест в городе Бишкек уже готовы. Граждане, размещенные там, уже начали получать необходимое лечение. Помощь идет и от неравнодушных граждан. Работа по созданию дополнительных койко-мест и временных госпиталей продолжается. В зданиях общежитий учебных заведений уже устанавливается необходимое медицинское оборудование и завозятся медикаменты.

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Для помощи медикам Бишкека привлечены добровольцы из регионов. Уже прибыло около 70 врачей и медсестер из Таласской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской и Баткенской областей. Вызвались помочь кыргызские врачи, работающие в России.

«На днях с помощью спасателей они будут доставлены на самолете. Несмотря на риск, люди в белых халатах добровольно идут на помощь. Ответственным за питание больных и медицинского персонала, работающего в тяжелейших условиях, поручено решить все вопросы, связанные как с питанием, так и с условиями работы и нахождения в медицинских учреждениях. Граждане должны получать здоровую пищу, которая позволит им и дальше бороться с коварным вирусом», — резюмировал премьер-министр.