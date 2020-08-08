Солнце, воздух и вода. Как недорого отдохнуть в кризис

Обычно в это время бишкекчане едут отдыхать на Иссык-Куль или за рубеж. Но год кризисный. Два месяца многие сидели без работы и лишились всех средств. Сейчас активно трудятся, пытаясь наверстать упущенное. О загранице мечтать не приходится. Кому-то и Иссык-Куль не по карману. Да и некогда расслабляться. Но провести выходной на природе, без негативных новостей все же хочется. Хотя бы для иммунитета. Ведь солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. Корреспондент 24.kg выяснил, как и где отдохнуть с минимальными тратами.

Где искупаться?

Комсомольское и Пионерское озера — наверное, лучшие места для бюджетного отдыха. Находятся в черте города на территории Карагачевой рощи. Поблизости ходит общественный транспорт. В 2019-м купальный сезон там едва не сорвали. В этом году начали в срок. Озера наполнили водой, установили буйки. На берегу — раздевалки, «грибки» и стенд с правилами поведения. Одно из главных и, наверное, самых сложных для кого-то требований — не употреблять спиртное.

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В шести километрах от города находится водохранилище ГЭС-5. Доехать можно на маршрутке. Цена за вход — 60 сомов, за въезд на легковой машине — 120, на микроавтобусе — 160. Территория большая. Для отдыха лучше подходит восточный берег. Но идти туда дольше всего — минут 15-20. Остальные берега узкие или заросли. Есть небольшой пирс. Раздевалок маловато, зато мусорные баки на каждом шагу. Повсеместно висят призывы не мусорить и не заплывать за буйки.

Еще одна альтернатива Иссык-Кулю — Ала-Арчинские водохранилища. Они к Бишкеку чуть ближе, чем ГЭС-5, однако добраться можно только на своем транспорте. Береговая линия протяженная, но отдыхать удобно не везде. Кое-где берег каменистый и зарос деревьями. Если хочется покоя, лучше сесть на северном берегу. К южному примыкают новостройки, чьи жители, возможно, решат составить вам компанию.

Где устроить пикник?

Уже упомянутая Карагачевая роща в последние годы преобразилась. Центральную аллею заасфальтировали, установили множество скамеек и урн. Из динамиков звучит приятная музыка. Есть цветочные клумбы, спортивная площадка, место для катания на роликах и велосипеде. Территория за постсоветский период сократилась. Но уединиться еще можно — в центральной и юго-западной части настоящие дебри.

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Возле Западного автовокзала находится парк «Молодежный». Там небольшая, но довольно густая роща. В глубине парка — озера Сорока. В них воды нет.

Про парк Ататюрка и Ботанический сад лишний раз говорить не будем. Это излюбленные места отдыха бишкекчан. То же самое касается парка Победы. По вечерам там особенно многолюдно, но все обычно гуляют по аллеям и в рощу не ходят. Если постараться, можно отыскать полянку для пикника.

На крайний случай есть БЧК. Купаться там не рекомендуется — вода мутная, течение и большая глубина. Найти укромное место не проблема — на берегу то и дело попадаются раскидистые ивы. Ведь главное не где, а с кем?!

Сколько это стоит?

Отдых в большинстве указанных мест бесплатный. Можно сэкономить и на проезде, если добираться пешком, на велосипеде или самокате. Платить придется только за развлечения. В парке Победы, например, можно арендовать трехместные велосипеды, а на ГЭС-5 — катамараны. Почти везде есть пункты продажи напитков и закусок. Цены, как правило, выше рыночных. Ничто не мешает закупиться заранее.

Что входит в однодневные туры?

В последнее время популярны туры выходного дня. Утром из города вас забирает микроавтобус. Приезжаете на место и идете в поход. Вечером везут домой. Иногда думаешь: в чем подвох? Неужели организаторам выгодны такие поездки? Допустим, за вояж на модное озеро Коль-Тор одна фирма просит 600 сомов. В стоимость входит дорога туда и обратно, сопровождение гидов, шоу-программа, фотограф и фудпакет. В Аламединское ущелье можно съездить за 400 сомов, в ущелье Белогорка — за 450, в каньоны Конорчек и Кок-Мойнок — за 500. А за 1 тысячу вас готовы отвезти на Иссык-Куль, показать водопады Барскоона и каньон Сказка. Еще и искупаться успеете.

Такие предложения легко найти в соцсетях. Записываться надо заранее. Едете на озеро — просят взять купальник или плавки, в горы — хорошую обувь. Кроме прочего, нынче требуют брать маску и антисептик.

Чем заняться на горнолыжных базах?

Тем, чей бюджет на отдых еще больше, может понравиться на горнолыжных базах. Там придумали, как не простаивать летом. Можно разбить палаточный лагерь, отправиться в конный тур, спуститься с горки на колесных санках или баллоне, прокатиться на высоко закрепленном стальном тросе... Развлечений уйма.

Есть ли другие виды досуга?

Многие добираются до гор самостоятельно и идут в поход в одиночку или небольшой группой. Это дешевле однодневного тура, а впечатления похожие. Вы выстраиваете свой маршрут и можете никуда не торопиться. Об интересных маршрутах и типичных ошибках путников информацию можно найти в интернете.

Близ Бишкека множество частных прудов, где можно порыбачить за 200-300 сомов в день. Крупный улов отпускают (смотрите материал о спортивной рыбалке) или доплачивают за него отдельно. Кое-где можно арендовать посуду и пожарить рыбу на месте.

Периодически проводятся велопробеги в горы с пикником на финише. Это хорошая возможность найти новых друзей. Подробнее — здесь.

Если бюджет позволяет, к вашим услугам бассейны и аквапарки. Здесь список.