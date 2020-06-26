Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы

С наступлением лета и школьных каникул становится актуальным вопрос, куда сходить в свободное время. Один из возможных вариантов — бассейн или аквапарк. Благо, что в Бишкеке и окрестностях их более чем достаточно. Можно даже запутаться.

Вспышка коронавируса внесла свои коррективы. Теперь всех гостей встречают с термометрами, а еще нужно обязательно соблюдать социальную дистанцию.

24.kg предлагает список мест, где можно поплавать и приятно провести время в выходные и будние дни.

Аквапарки

В последние пару лет все большую популярность у бишкекчан и гостей столицы завоевывают аквапарки. Это удобно, когда хочется подурачиться или предстоит поход в бассейн с детьми. Спрос рождает предложение. На сегодня в городе и его окрестностях построено уже пять аквапарков.

ROYAL FISH AQUA

Расположен в селе Беш-Кунгей по адресу: улица Дачная, 1. Аквапарк работает ежедневно с 11.00 до 24.00. Там есть несколько бассейнов и различные горки. Все подробности можно узнать здесь.

«Ала-Тоо»

Расположен в Бишкеке по адресу: улица Малдыбаева, 54. Работает ежедневно с 9.00 до 23.00. Аквапарк работает круглый год вне зависимости от погоды, потому что в нем есть как крытые бассейны и горки, так и те, которые находятся на открытом воздухе. Узнать все подробности, а также правила посещения можно здесь.

SunCity

Находится по адресу: проспект Чуй, 2. Раньше там были просто открытые бассейны, но после реконструкции появился небольшой аквапарк. Сейчас там есть самый длинный мультисерф. Узнать все подробности и цены можно здесь.

Florida

Если аквапарки столицы вам надоели, то можно отправиться в соседний Сокулукский район. Там с прошлого года работает аквапарк Florida. Он расположен в селе Романовка по улице Мясной, 15. К услугам клиентов бассейны, аквагорки, джакузи. Работает с 10.00 до 23.00. Подробности, цены и правила посещения можно узнать здесь.

Открытые бассейны

Если наличие водных горок для вас совсем необязательно, то можно сходить поплавать в простой открытый бассейн. Благо, что таких в Бишкеке и его окрестностях много.

«Жаштык»

Бассейн расположен на территории Республиканского центра по спортивно-массовой и оздоровительной работе. Он находится по адресу: улица Малдыбаева, 1. Работает во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье с 7.00 до 22.00. В понедельник и четверг «Жаштык» работает с 7.00 до 19.00, потому что проводится дезинфекция.

Уточнить всю интересующую информацию можно по телефону 0312545609.

Health Club

Центр отдыха расположен недалеко от города, в селе Орто-Сай по улице Иманалиева, 147а. Работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Узнать все подробности можно здесь.

Mary Park

Бассейн находится на территории Maryotel в селе Лебединовка по проспекту Победы, 351. Работает ежедневно с 9.00 до 00.00. Справки по телефону 0555331131 или здесь.

Отель Hyatt

Расположен в самом центре Бишкека по улице Абдрахманова, 191. Бассейн работает ежедневно с 8.00 до 20.00. Уточнить цены и условия можно здесь.

Отель Golden Dragon

Расположен по адресу: улица Элебаева, 60. Бассейн работает с понедельника по воскресенье с 10.00 до 22.00. Все подробности можно узнать здесь.

Villa V Club

Находится в селе Орто-Сай в жилом городке «Ордо». Работает с 10.00 до 00.00. Посмотреть цены и узнать условия работы можно здесь.

«Фламинго»

Находится по адресу: проспект Мира, 303. Бассейн работает с 10.30 до 23.00. Узнать всю интересующую информацию и стоимость услуг можно здесь.

Крытые бассейны

Если для вас воздух прогрелся недостаточно, чтобы нырять на открытом воздухе, то вполне подойдут крытые бассейны. Благо, что их выбор в столице весьма разнообразен.

Aquastars

Расположен по адресу: улица Кольбаева, 33. Это бассейн на территории Республиканского училища олимпийского резерва. Работает с 7.00 до 21.00. Подробную информацию можно найти здесь.

Royalsport

Расположен по адресу: микрорайон «Восток-5», 18/1. Работает с понедельника по субботу с 7.00 до 22.00, в воскресенье — с 11.00 до 21.00.

Там есть как крытый, так и открытый бассейны. Узнать всю интересующую информацию можно здесь.

KARVEN sport club

Расположен по адресу: улица Гоголя, 77. Работает с 7.00 до 23.00, а в субботу и воскресенье — с 8.00 до 22.00. Но имейте в виду, что посещение этого бассейна возможно только по клубным картам. Подробности смотрите здесь.

Maximum

Расположен по адресу: улица Турусбекова, 109/1. Работает с понедельника по субботу с 7.00 до 23.00. Посещение бассейна возможно только при наличии клубной карты. Все подробности о ценах и правилах посещения можно узнать здесь.

«Ноорус»

Это бассейн в спорткомплексе управления делами президента и правительства КР. Расположен по адресу: 7-й микрорайон, 12/1. Работает ежедневно с 5.45 до 20.45. Уточнить цены и всю интересующую информацию можно по телефонам: 0312511534, 0312511263.

«Дельфин»

Находится по адресу: бульвар Молодой Гвардии, 2. Работает с понедельника по пятницу с 6.00 до 22.00, в субботу — с 6.00 до 20.00 и в воскресенье — с 14.00 до 22.00. Однако режим работы бассейна в выходные и праздники и цены лучше уточнить заранее, позвонив по телефону 0312654705.

Фото из интернета. Если в открытом бассейне вам холодно, то можно посетить крытый

Расположен по адресу: улица Токтогула, 220, на территории школы № 68. Работает с понедельника по субботу с 7.00 до 22.00, в воскресенье — с 12.00 до 20.00. Узнать стоимость посещения можно по телефону 0312881223.

«69»

Бассейн принадлежит Федерации триатлона Кыргызстана и находится по адресу: улица Фатьянова, 10. Работает с понедельника по субботу с 7.00 до 22.00, в воскресенье выходной. Цены и условия купания можно узнать по телефонам: 0553723030, 0703303112, 0500020445.

«Парус»

Расположен по адресу: улица Тыналиева, 1. Работает с понедельника по субботу с 7.00 до 23.00, в воскресенье — с 12.00 до 20.00. Цены и условия работы можно узнать по телефону 0312490998 и здесь.

DEM

Расположен в жилмассиве «Кара-Жыгач» по адресу: улица Ысык-Кол, 1. Работает ежедневно с 9.00 до 00.00. Телефоны для справок: 0771986091, 0703996091. Кроме того, информацию о работе бассейна можно уточнить здесь.

FamilySport

Находится по адресу: улица Ахунбаева, 2/4. Работает с 7.00 до 10.00. Стоимость занятий можно уточнить по телефонам: 0312519254, 0312519260.

«Тартуга»

Расположен по адресу: улица Малдыбаева, 249. В центре есть как крытый бассейн, так и летник. Работают они с понедельника по воскресенье с 8.00 до 22.00. Уточнить всю интересующую информацию можно по телефонам: 0700873987, 0507551155 или здесь.

World Class Bishkek

Находится по адресу: улица Жукеева-Пудовкина, 87/2. Работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 23.00, в субботу и воскресенье — с 8.00 до 22.00. Но помните, что посещение бассейна возможно только с клубной картой. Все подробности можно узнать здесь.

AVANGARD SPORT CLUB

Находится по адресу: улица Токомбаева, 23. Спортклуб работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 23.00, в выходные и праздничные дни — с 8.00 до 22.00. Но посещение бассейна возможно только с клубной картой. Все подробности можно узнать здесь.

AquaMax

Находится по адресу: улица Мадиева, 6/1. Работает с 9.00 до 00.00. Все подробности можно узнать по телефону 0705050505.