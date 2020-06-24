14:03
USD 74.99
EUR 84.65
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд прекратил второе уголовное дело в отношении Айбека Калиева

Аламединский районный суд Чуйской области прекратил уголовное дело по обвинению в мошенничестве в отношении экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

Читайте по теме
Суд по второму уголовному делу Айбека Калиева приостановили

По его словам, потерпевшая в ходе разбирательства отказалась от претензий к Айбеку Калиеву, поскольку ей вернули изъятый следствием автомобиль.

«Суд прекратил уголовное преследование в отношении моего подзащитного, однако мы намерены обжаловать приговор. Защита не поддерживала ходатайство о прекращении дела, поскольку настаивает на оправдательном приговоре», — сказал Бактыбек Жумашев.

Напомним, Айбек Калиев обвинялся в том, что он, войдя в доверие, обманом продал машину, приобретенную у ТВЕА, третьему лицу.

Кроме того, по уголовному делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека экс-глава Нацэнергохолдинга приговорен к 14 годам лишения свободы
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157230/
просмотров: 601
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по второму уголовному делу Айбека Калиева приостановили
Суд назначил принудительный привод свидетелей по второму делу Айбека Калиева
Айбек Калиев по делу о мошенничестве себя виновным не признает
Адвокат Айбека Калиева рассказал, почему прерван процесс по делу о мошенничестве
Дело энергетиков. Айбеку Калиеву предлагали оговорить Сапара Исакова
Айбек Калиев ни разу не видел потерпевшего по делу о мошенничестве
Алдамчылык жолу менен унаа саткан. Айбек Калиевге дагы бир айып коюлду
Айбеку Калиеву предъявлено еще одно обвинение — в мошенничестве
ЖЭБ чыры. Айбек Калиев ТВЕАдан 10 миң долларга унаа сатып алган
В офис адвоката экс-главы Нацэнергохолдинга проникли неизвестные
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Если заражение коронавирусом в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;снизится, город могут закрыть Если заражение коронавирусом в Бишкеке не снизится, город могут закрыть
Работа общественного транспорта в&nbsp;Бишкеке будет остановлена. Временно Работа общественного транспорта в Бишкеке будет остановлена. Временно
В&nbsp;Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями В Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошли соревнования по&nbsp;высокоточной стрельбе В Бишкеке прошли соревнования по высокоточной стрельбе
Беспроводные наушники Air Dots В&nbsp;ПОДАРОК при покупке флагманов Xiaomi Беспроводные наушники Air Dots В ПОДАРОК при покупке флагманов Xiaomi
Первая помощь при кожных заболеваниях Первая помощь при кожных заболеваниях
Автодорога север&nbsp;&mdash; юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и&nbsp;Китая Автодорога север — юг. Перспективы совместного проекта Кыргызстана и Китая
24 июня, среда
14:00
Почему президент Кыргызстана воздержался от участия в параде Победы в Москве Почему президент Кыргызстана воздержался от участия в п...
13:39
Суд прекратил второе уголовное дело в отношении Айбека Калиева
13:37
Коронавирус выявили у сотрудницы Первомайского акимиата в Бишкеке
13:35
Еще один сотрудник аппарата Жогорку Кенеша заразился коронавирусом
13:25
Застрявшие в России кыргызстанцы направились в сторону границы с Казахстаном