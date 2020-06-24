Суд прекратил второе уголовное дело в отношении Айбека Калиева

Аламединский районный суд Чуйской области прекратил уголовное дело по обвинению в мошенничестве в отношении экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

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По его словам, потерпевшая в ходе разбирательства отказалась от претензий к Айбеку Калиеву, поскольку ей вернули изъятый следствием автомобиль.

«Суд прекратил уголовное преследование в отношении моего подзащитного, однако мы намерены обжаловать приговор. Защита не поддерживала ходатайство о прекращении дела, поскольку настаивает на оправдательном приговоре», — сказал Бактыбек Жумашев.

Напомним, Айбек Калиев обвинялся в том, что он, войдя в доверие, обманом продал машину, приобретенную у ТВЕА, третьему лицу.

Кроме того, по уголовному делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека экс-глава Нацэнергохолдинга приговорен к 14 годам лишения свободы.