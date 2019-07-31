Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев купил машину у ТВЕА за $10 тысяч

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос пригласили бывшего советника представителя ТВЕА Мусажана Макелека Арлана Осмонжанова. Он рассказал, как продавал машины ТВЕА. Одну из них купил Айбек Калиев.

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«В 2017 году Мусажан Макелек мне позвонил и попросил продать несколько машин. Я согласился, так как у меня с ним хорошие рабочие отношения. Несколько лет я работал у него советником. В начале 2018 года он мне сказал, что «Тойоту Прадо» продали Айбеку Калиеву. Я забрал машину, поехал в ГРС. При регистрации мои паспортные данные не прошли. Машину оформили на моего водителя через посредников. Потом он переоформил ее на другого человека. Деньги я положил в кассу компании ТВЕА. Айбек Калиев указал, на какого человека нужно переоформить машину», — сказал Арлан Осмонжанов.

Свидетель добавил, что он и ранее продавал машины ТВЕА. «Их продавали по цене ниже рыночной. Многие машины были в хорошем состоянии, те, на которых ездили руководители. Некоторые были в плачевном состоянии. Деньги я получил от отца Айбека Калиева, так как его уже задержали. За машину он заплатил $10 тысяч», — отметил Арлан Осмонжанов.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.