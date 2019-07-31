Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев купил машину у ТВЕА за $10 тысяч

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
На допрос пригласили бывшего советника представителя ТВЕА Мусажана Макелека Арлана Осмонжанова. Он рассказал, как продавал машины ТВЕА. Одну из них купил Айбек Калиев.
Свидетель добавил, что он и ранее продавал машины ТВЕА. «Их продавали по цене ниже рыночной. Многие машины были в хорошем состоянии, те, на которых ездили руководители. Некоторые были в плачевном состоянии. Деньги я получил от отца Айбека Калиева, так как его уже задержали. За машину он заплатил $10 тысяч», — отметил Арлан Осмонжанов.
В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.