Экс-главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву предъявлено еще одно обвинение — в мошенничестве. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Бактыбек Жумашев.

Отметим, Айбек Калиев проходит обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ и об аварии. По последнему уже вынесен приговор.

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По словам Бактыбека Жумашева, его подзащитного обвиняют в том, что он, войдя в доверие, обманом продал машину, приобретенную у ТВЕА, третьему лицу.

«Эту машину следователи квалифицировали как имущество, нажитое преступным путем. Хотя это не так. Более того, не он продавал свою машину, а братишка, и он получил деньги согласно заключенной сделке. Так что никакого нарушения закона здесь нет», — сказал Бактыбек Жумашев и добавил, что это очередное сфабрикованное обвинение.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.