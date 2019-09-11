21:17
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (444)

Айбеку Калиеву предъявлено еще одно обвинение — в мошенничестве

Экс-главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву предъявлено еще одно обвинение — в мошенничестве. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Бактыбек Жумашев.

Отметим, Айбек Калиев проходит обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ и об аварии. По последнему уже вынесен приговор.

Читайте по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев купил машину у ТВЕА за $10 тысяч

По словам Бактыбека Жумашева, его подзащитного обвиняют в том, что он, войдя в доверие, обманом продал машину, приобретенную у ТВЕА, третьему лицу.

«Эту машину следователи квалифицировали как имущество, нажитое преступным путем. Хотя это не так. Более того, не он продавал свою машину, а братишка, и он получил деньги согласно заключенной сделке. Так что никакого нарушения закона здесь нет», — сказал Бактыбек Жумашев и добавил, что это очередное сфабрикованное обвинение.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 489
Версия для печати
Материалы по теме
ЖЭБ чыры. Айбек Калиев ТВЕАдан 10 миң долларга унаа сатып алган
В офис адвоката экс-главы Нацэнергохолдинга проникли неизвестные
Суд по модернизации ТЭЦ. Айбек Калиев не понимает, в чем его обвиняют
Следствие заинтересовалось имуществом Айбека Калиева
Верховный суд оставил Айбека Калиева под стражей до 13 октября
Будни арестантов. Исаков совершенствует кыргызский язык, а Калиев тренируется
Адвокат Айбека Калиева: Подследственный взятку следователю ГКНБ не давал
Дело энергетиков. У Айбека Калиева обострились хронические заболевания
Дело энергетиков. Айбека Калиева оставили под стражей до конца следствия
Дело энергетиков. Айбеку Калиеву просят изменить меру пресечения
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев: Я&nbsp;действительно хотел, чтобы Жээнбекова избрали президентом Алмазбек Атамбаев: Я действительно хотел, чтобы Жээнбекова избрали президентом
СДПК просит генпрокурора возбудить дело на&nbsp;Сооронбая Жээнбекова и&nbsp;уволиться СДПК просит генпрокурора возбудить дело на Сооронбая Жээнбекова и уволиться
Неделя-24. Что делает Алмазбек Атамбаев в&nbsp;СИЗО и&nbsp;контейнерная школа в&nbsp;Нарыне Неделя-24. Что делает Алмазбек Атамбаев в СИЗО и контейнерная школа в Нарыне
Смертельное ДТП с&nbsp;автобусом. УОБДД рассказало подробности автокатастрофы Смертельное ДТП с автобусом. УОБДД рассказало подробности автокатастрофы
Бизнес
Сборная ОАО &laquo;МАМ&raquo; на&nbsp;Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10&nbsp;медалей Сборная ОАО «МАМ» на Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10 медалей
Новая карта ИФЦ &laquo;Бакай Банка&raquo; соответствует исламским принципам финансирования Новая карта ИФЦ «Бакай Банка» соответствует исламским принципам финансирования
Кыргызтелеком обеспечит техническую поддержку Национальных игр кочевников Кыргызтелеком обеспечит техническую поддержку Национальных игр кочевников
Кыргызтелеком в&nbsp;2019 году подключил к&nbsp;интернету 1&nbsp;тысячу 564 объекта Кыргызтелеком в 2019 году подключил к интернету 1 тысячу 564 объекта