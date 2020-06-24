«Попрыгать после секса, чтобы не забеременеть». Мифы о контрацепции

Часть кыргызстанок считает, что не нуждается в услугах по сексуальному и репродуктивному здоровью, а также не видит необходимости в контрацептивах. Об этом говорят результаты опроса.
У многих женщин есть «свои» методы для предохранения от нежелательной беременности, но зачастую то, что подходит одной женщине, не сработает в практике другой. Исполнительный директор Альянса по репродуктивному здоровью Галина Чиркина рассказала 24.kg об основных мифах и заблуждениях в области предупреждения нежелательной беременности.
Миф № 1. После первого полового контакта ничего не будет.
Конечно, это не так. Первый половой акт может привести к беременности так же, как и 20-й, и 105-й, если не предохраняться. Многие девушки, у которых еще менструация не наступила, думают, что не забеременеют. На самом же деле яйцеклетка могла уже созреть и стать готовой к оплодотворению.
Часть женщин ведет свои календарные расчеты. Но мы рекомендуем использовать приложения на современных телефонах: они удобнее и там есть много дополнительной полезной информации. Календарный метод планирования семьи удобен и не требует дополнительных ресурсов, но рекомендован только женщинам с хорошо налаженным менструальным циклом и размеренной сексуальной жизнью с постоянным партнером.
Миф № 2. Беременность не наступит, если после полового акта проспринцеваться лимонной кислотой или «колой».
Почему-то считается, что этот напиток — очень универсальное средство в хозяйстве и жизни женщины. И унитазы можно чистить, и чайники мыть, и от беременности предохраниться. На самом деле это серьезный стресс для слизистой оболочки влагалища и больше ничего.
Кислая среда, конечно, снижает подвижность сперматозоидов, но если они уже находятся в матке, то все эти процедуры — пустая трата времени.
Миф № 3. Для предохранения от нежелательной беременности после полового акта нужно попрыгать или постоять.
Такой метод бесполезен. Движения женщины любого рода абсолютно не мешают движению сперматозоидов во влагалище, в матке и по маточным трубам, так же как наше положение в пространстве никоим образом не мешает продвижению крови по венам.
Миф № 4. Гормональные контрацептивы ведут к набору веса, снижению либидо и так далее.
Когда-то, в первые годы изобретения гормональных таблеток, у пациенток наблюдались сбои в весе (как набор, так и снижение), но медицина не стоит на месте. Содержание гормонов в современных оральных контрацептивах снизилось в десятки раз. Но их подбором и назначением должен заниматься специалист. На практике же происходит так: «Подруга пьет эти таблетки, и я возьму». Нельзя заниматься самоназначением! Поэтому единственный совет — обратиться к хорошему гинекологу, который подберет гормональное средство под ваш организм.
На сегодня у гормональных контрацептивных таблеток есть и другие эффекты, такие как регулирование менструального цикла, снижение ювенильных кровотечений, профилактика кисты яичников. А западные женщины при наступлении менопаузы принимают гормоны на протяжении всей оставшейся жизни, чтобы поддержать хорошее состояние кожи, костей и снизить негативное влияние менопаузы.
Миф № 5. Сексуальное воспитание повысит интерес детей к началу половой жизни слишком рано.
Почему же тогда уроки физики, где мы рассматриваем ядерную реакцию, не приводят к тому, что дети собирают домашнюю атомную бомбу?
А вот хорошими знаниями и информацией сможете предупредить ребенка о рисках раннего начала сексуальной жизни и дать навыки безопасного поведения. Самое главное — обернуть этот интерес в пользу для ребенка. Многие как раз на этом этапе останавливаются, решают подождать, понимают, что не могут обеспечить себе безопасную сексуальную жизнь.
Но сегодня мы не рассказываем детям даже элементарные вещи, боясь реакции родителей, что это «уят!» и разрушение культурных традиций. А много ли родителей, которые сами разговаривают со своими детьми о половом развитии, сексуальной жизни, готовности к взрослой жизни? Или мы думаем, что как только девушка выйдет замуж, то она магическим образом обо всем узнает после первой брачной ночи? О планировании семьи, деторождении, удовольствии в сексе?
Миф № 6. Репродуктивное здоровье касается только женщин.
Это ложь. Ведь недаром наши урологи уже много лет проводят неделю мужского здоровья. Но все начинается с детства, с мамы. Кто обучает наших рожениц правильно осматривать половые органы ребенка? Даже инструкции такой нет. Если родился мальчик, то женщину нужно научить проводить обследование в первые недели жизни ребенка — опустились ли у малыша яички в мошонку из брюшной полости или нет. А у нас масса мальчиков узнает о том, что у них крипторхизм (так называется это заболевание) только при прохождении медкомиссии в военкомат. Крипторхизм приводит к мужскому бесплодию.
Кто обучает наших мальчиков дома или в школе профилактике варикоцеле (расширение вен, снабжающих кровью половые органы, на мошонке, пенисе или в паху) или определять проблемы с гормональным фоном? Предполагается, что девочка — детородная фабрика, поэтому ей уделяется какое-то внимание, а мальчиков, к сожалению, упускаем, их здоровье не в приоритете. До сих пор в стране нет достойной андрологической службы, а ведь репродуктивное здоровье мужчины не менее важно для общества.