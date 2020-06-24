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Общество

«Попрыгать после секса, чтобы не забеременеть». Мифы о контрацепции

Часть кыргызстанок считает, что не нуждается в услугах по сексуальному и репродуктивному здоровью, а также не видит необходимости в контрацептивах. Об этом говорят результаты опроса.

У многих женщин есть «свои» методы для предохранения от нежелательной беременности, но зачастую то, что подходит одной женщине, не сработает в практике другой. Исполнительный директор Альянса по репродуктивному здоровью Галина Чиркина рассказала 24.kg об основных мифах и заблуждениях в области предупреждения нежелательной беременности.

Миф № 1. После первого полового контакта ничего не будет.

Конечно, это не так. Первый половой акт может привести к беременности так же, как и 20-й, и 105-й, если не предохраняться. Многие девушки, у которых еще менструация не наступила, думают, что не забеременеют. На самом же деле яйцеклетка могла уже созреть и стать готовой к оплодотворению.

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Часть женщин ведет свои календарные расчеты. Но мы рекомендуем использовать приложения на современных телефонах: они удобнее и там есть много дополнительной полезной информации. Календарный метод планирования семьи удобен и не требует дополнительных ресурсов, но рекомендован только женщинам с хорошо налаженным менструальным циклом и размеренной сексуальной жизнью с постоянным партнером.

Любой стресс, прием лекарств, путешествия могут повлиять на сбой цикла и сделать сам метод крайне ненадежным.

Миф № 2. Беременность не наступит, если после полового акта проспринцеваться лимонной кислотой или «колой».

Почему-то считается, что этот напиток — очень универсальное средство в хозяйстве и жизни женщины. И унитазы можно чистить, и чайники мыть, и от беременности предохраниться. На самом деле это серьезный стресс для слизистой оболочки влагалища и больше ничего.

Кислая среда, конечно, снижает подвижность сперматозоидов, но если они уже находятся в матке, то все эти процедуры — пустая трата времени.

Миф № 3. Для предохранения от нежелательной беременности после полового акта нужно попрыгать или постоять.

Такой метод бесполезен. Движения женщины любого рода абсолютно не мешают движению сперматозоидов во влагалище, в матке и по маточным трубам, так же как наше положение в пространстве никоим образом не мешает продвижению крови по венам.

Миф № 4. Гормональные контрацептивы ведут к набору веса, снижению либидо и так далее.

Когда-то, в первые годы изобретения гормональных таблеток, у пациенток наблюдались сбои в весе (как набор, так и снижение), но медицина не стоит на месте. Содержание гормонов в современных оральных контрацептивах снизилось в десятки раз. Но их подбором и назначением должен заниматься специалист. На практике же происходит так: «Подруга пьет эти таблетки, и я возьму». Нельзя заниматься самоназначением! Поэтому единственный совет — обратиться к хорошему гинекологу, который подберет гормональное средство под ваш организм.

И оно не только не приведет к прибавке в весе, но и повысит либидо, улучшит состояние кожи, создаст условия для гармоничной сексуальной жизни.

На сегодня у гормональных контрацептивных таблеток есть и другие эффекты, такие как регулирование менструального цикла, снижение ювенильных кровотечений, профилактика кисты яичников. А западные женщины при наступлении менопаузы принимают гормоны на протяжении всей оставшейся жизни, чтобы поддержать хорошее состояние кожи, костей и снизить негативное влияние менопаузы.

Миф № 5. Сексуальное воспитание повысит интерес детей к началу половой жизни слишком рано.

Почему же тогда уроки физики, где мы рассматриваем ядерную реакцию, не приводят к тому, что дети собирают домашнюю атомную бомбу?

Интерес подростков к сексуальной жизни, равно как сексуальное влечение, — это основной инстинкт, продиктованный самой природой, и в период полового созревания вы его не остановите никакими запретами.

А вот хорошими знаниями и информацией сможете предупредить ребенка о рисках раннего начала сексуальной жизни и дать навыки безопасного поведения. Самое главное — обернуть этот интерес в пользу для ребенка. Многие как раз на этом этапе останавливаются, решают подождать, понимают, что не могут обеспечить себе безопасную сексуальную жизнь.

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Но сегодня мы не рассказываем детям даже элементарные вещи, боясь реакции родителей, что это «уят!» и разрушение культурных традиций. А много ли родителей, которые сами разговаривают со своими детьми о половом развитии, сексуальной жизни, готовности к взрослой жизни? Или мы думаем, что как только девушка выйдет замуж, то она магическим образом обо всем узнает после первой брачной ночи? О планировании семьи, деторождении, удовольствии в сексе?

Миф № 6. Репродуктивное здоровье касается только женщин.

Это ложь. Ведь недаром наши урологи уже много лет проводят неделю мужского здоровья. Но все начинается с детства, с мамы. Кто обучает наших рожениц правильно осматривать половые органы ребенка? Даже инструкции такой нет. Если родился мальчик, то женщину нужно научить проводить обследование в первые недели жизни ребенка — опустились ли у малыша яички в мошонку из брюшной полости или нет. А у нас масса мальчиков узнает о том, что у них крипторхизм (так называется это заболевание) только при прохождении медкомиссии в военкомат. Крипторхизм приводит к мужскому бесплодию.

Почти 70 процентов случаев бесплодия пары зависят именно от мужчин.

Кто обучает наших мальчиков дома или в школе профилактике варикоцеле (расширение вен, снабжающих кровью половые органы, на мошонке, пенисе или в паху) или определять проблемы с гормональным фоном? Предполагается, что девочка — детородная фабрика, поэтому ей уделяется какое-то внимание, а мальчиков, к сожалению, упускаем, их здоровье не в приоритете. До сих пор в стране нет достойной андрологической службы, а ведь репродуктивное здоровье мужчины не менее важно для общества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157008/
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