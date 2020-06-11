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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Тревожная тенденция. Кыргызстанки не видят необходимости в контрацептивах

В Кыргызстане провели исследование о влиянии COVID-19 на положение женщин и мужчин в стране. В ходе телефонного опроса у респонденток спросили о трудностях с доступом к противозачаточным средствам после распространения коронавируса.

Согласно отчету, менее 1 процента опрошенных столкнулись с большими трудностями, а 3,9 процента женщин испытали некоторые трудности.

Но большинство (62,3 процента) ответили, что у них нет необходимости в контрацептивах. При этом 48,2 процента опрошенных сказали, что им не нужны услуги по сексуальному и репродуктивному здоровью.

«Тут принципиальное значение имеет возраст респонденток. Тот факт, что на оба вопроса преобладает вариант ответа «Нет необходимости» абсолютно во всех возрастных категориях, должен вызвать серьезную озабоченность у государственных органов и общественных организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и планирования семьи», — говорится в исследовании.

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«Вполне ожидаемо, что высокий процент таких ответов дают представительницы возрастных групп 45-64 лет и более. Однако их преобладание в ответах женщин фертильного возраста свидетельствует о тревожных тенденциях. С одной стороны, это следствие низкого уровня осведомленности по вопросам планирования семьи, с другой — это может быть результатом роста традиционалистских и религиозных воззрений, когда женщины в репродуктивных вопросах не берут на себя ответственности, а полагаются на случай или волю провидения», — отмечают авторы исследования.

В ходе телефонного интервью опросили 1 тысячу человек по всей стране, в том числе 486 женщин и 514 мужчин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155680/
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