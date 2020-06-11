Тревожная тенденция. Кыргызстанки не видят необходимости в контрацептивах

В Кыргызстане провели исследование о влиянии COVID-19 на положение женщин и мужчин в стране. В ходе телефонного опроса у респонденток спросили о трудностях с доступом к противозачаточным средствам после распространения коронавируса.
Согласно отчету, менее 1 процента опрошенных столкнулись с большими трудностями, а 3,9 процента женщин испытали некоторые трудности.
«Тут принципиальное значение имеет возраст респонденток. Тот факт, что на оба вопроса преобладает вариант ответа «Нет необходимости» абсолютно во всех возрастных категориях, должен вызвать серьезную озабоченность у государственных органов и общественных организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья и планирования семьи», — говорится в исследовании.
«Вполне ожидаемо, что высокий процент таких ответов дают представительницы возрастных групп 45-64 лет и более. Однако их преобладание в ответах женщин фертильного возраста свидетельствует о тревожных тенденциях. С одной стороны, это следствие низкого уровня осведомленности по вопросам планирования семьи, с другой — это может быть результатом роста традиционалистских и религиозных воззрений, когда женщины в репродуктивных вопросах не берут на себя ответственности, а полагаются на случай или волю провидения», — отмечают авторы исследования.
В ходе телефонного интервью опросили 1 тысячу человек по всей стране, в том числе 486 женщин и 514 мужчин.