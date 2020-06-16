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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Сапару Исакову хотят назначить государственного защитника

В Верховном суде продолжается судебное разбирательство по делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека.

Ранее адвокаты обвиняемых обжаловали приговоры Первомайского районного и Бишкекского городского судов.

Сюжет по теме
Дело энергетиков

Сегодня на заседании суда адвокат Сапара Исакова Замир Жоошев заявил, что до сих пор не может встретиться со своим подзащитным для получения согласие на его защиту в кассационной инстанции.

Как уточнил 24.kg юрист Бактыбек Жумашев, в соответствии с Законом «Об адвокатуре» юридические услуги оказываются на основании договора. «Там черным по белому прописано — нужен предварительный договор. На первую инстанцию составляют отдельный договор, на вторую — тоже. В этом случае на третью инстанцию договор еще не составляли, потому что Замира Жоошева не пускают в СИЗО. Все адвокаты поддержали коллегу, пусть суд обеспечит им встречу. Однако председательствующий перенес процесс на завтра и уточнил, если Замир Жоошев не будет представлять интересы Сапара Исакова, то обвиняемому предоставят другого (государственного) адвоката», — сказал Бактыбек Жумашев.

По делу о модернизации ТЭЦ Бишкека к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156243/
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