Дело энергетиков. Сапару Исакову хотят назначить государственного защитника

В Верховном суде продолжается судебное разбирательство по делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека.

Ранее адвокаты обвиняемых обжаловали приговоры Первомайского районного и Бишкекского городского судов.

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Сегодня на заседании суда адвокат Сапара Исакова Замир Жоошев заявил, что до сих пор не может встретиться со своим подзащитным для получения согласие на его защиту в кассационной инстанции.

Как уточнил 24.kg юрист Бактыбек Жумашев, в соответствии с Законом «Об адвокатуре» юридические услуги оказываются на основании договора. «Там черным по белому прописано — нужен предварительный договор. На первую инстанцию составляют отдельный договор, на вторую — тоже. В этом случае на третью инстанцию договор еще не составляли, потому что Замира Жоошева не пускают в СИЗО. Все адвокаты поддержали коллегу, пусть суд обеспечит им встречу. Однако председательствующий перенес процесс на завтра и уточнил, если Замир Жоошев не будет представлять интересы Сапара Исакова, то обвиняемому предоставят другого (государственного) адвоката», — сказал Бактыбек Жумашев.

По делу о модернизации ТЭЦ Бишкека к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы.