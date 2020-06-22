Законопроект о финансировании НКО сняли с рассмотрения парламентского комитета

Законопроект о финансировании НКО отозвали с рассмотрения комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. Об этом сообщил депутат Жанар Акаев.

По его словам, инициаторы попросили перенести рассмотрение проекта на следующую неделю.

Отметим, что в соответствии с регламентом Жогорку Кенеша нынешняя сессия парламента заканчивается 30 июня.

Депутаты во втором чтении рассматривают поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и просили инициаторов отозвать законопроект.