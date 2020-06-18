Бывший председатель Федерации профсоюзов заблокировал счет организации в банке

Бывший председатель Федерации профсоюзов Мирбек Асанакунов заблокировал счета ФПК в банке. Об этом 24.kg рассказала начальник управления Кыргызкурорттуризма Чинара Токобаева.

По ее словам, на балансе ФПК находится шесть санаториев, два дома отдыха, два пансионата и один детский оздоровительный центр. Кроме того, как отмечается, в членских организациях и отраслевых профсоюзах есть свои здравницы и лагеря. Однако из-за заблокированных счетов может сорваться оздоровительный сезон.

Пятого февраля на заседании совета ФПК — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.

«По поводу восстановления на свою должность Мирбек Асанакунов обратился в суд, однако там ему отказали. После он пошел в Министерство юстиции и взял заключение о том, что он является председателем. С помощью этого заключения он заблокировал действующие счета федерации, из-за чего наши оздоровительные курорты, пансионаты, здравницы не могут начать свою работу», — рассказала Чинара Токобаева.

Она отметила, что из Фонда оздоровления трудящихся на этот год предусмотрено более 200 миллионов сомов.

«На сегодня из этой суммы выделено 36 миллионов сомов для трех здравниц. Но их еще не получили из-за заблокированных счетов. Путевки уже распределены профсоюзными комитетами. В себестоимость входит питание, лечение и зарплата сотрудников», — подчеркнула начальник управления Кыргызкурорттуризма Федерации профсоюзов Чинара Токобаева.

В свою очередь заместитель председателя Федерации профсоюзов Жээнбек Осмоналиев опроверг слова сотрудников ФПК. По его словам, срыва никакого нет.

«Санатории «Голубой Иссык-Куль», «Иссык-Ата» и пансионат «Арстанбап» возобновили свою работу с 15 июня, дома отдыха «Ала-Тоо», «Иссык-Куль» начнут с 19 июня, санаторий «Джалал-Абад» на юге — с 22 июня. Граждане могут не беспокоиться. Срыва не будет», — рассказал он.

Напомним, что Мирбек Асанакунов избран председателем Федерации профсоюзов 16 января 2017 года. До этого он был депутатом Жогорку Кенеша от СДПК и работал губернатором Иссык-Кульской области.

Ранее Асанакунова обвинили в подделке документов, он якобы незаконно вписал в трудовой книжке стаж о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску. Решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешают во внесудебном порядке.

Скандал в профсоюзах длится уже более года.