13:36
USD 74.68
EUR 84.69
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Скандал в Федерации профсоюзов. Канатбек Осмонов заключен под домашний арест

Свердловский районный суд вынес решение о мере пресечения в отношении заместителя председателя Федерации профсоюзов Канатбека Осмонова. Он получил два месяца домашнего ареста.

Уточняется, что Канатбеку Осмонову предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса КР — «Рейдерство», «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» и «Подделка документов» УК КР.

Читайте по теме
Скандал в Федерации профсоюзов продолжается. Члены забаррикадировали вход

Как отмечает его адвокат Анара Кыштобаева, это дело рассматривается в правоохранительных органах по «надуманному заявлению бывшего председателя ФПК Мирбека Асанакунова в целях оказания давления на членов совета, принявших решение о его освобождении на заседании 5 февраля».

Напомним, что Мирбек Асанакунов избран председателем Федерации профсоюзов 16 января 2017 года. До этого он был депутатом Жогорку Кенеша от СДПК и работал губернатором Иссык-Кульской области.

Ранее Асанакунова обвинили в подделке документов, он якобы незаконно вписал в трудовой книжке стаж о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску. Решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешают во внесудебном порядке.

5 февраля на заседании совета ФПК — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.

Скандал в профсоюзах длится уже более года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156364/
просмотров: 544
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-председатель Федерации профсоюзов обвинил сотрудников в краже бриллиантов
Скандал в Федерации профсоюзов. Назначена и. о. председателя
Скандал в Федерации профсоюзов продолжается. Члены забаррикадировали вход
Скандал в Федерации профсоюзов продолжается. Из бухгалтерии пропали документы
Члены Федерации профсоюзов снова выйдут на митинг
Скандал в Федерации профсоюзов. Протестующие пытаются прорваться в кабинет главы
Скандал в Федерации профсоюзов: Мирбек Асанакунов обратился в милицию
В отношении главы Федерации профсоюзов возбудили уголовное дело
Юристы объяснили, почему отстранение председателя Федерации профсоюзов законно
Скандальный законопроект «О профсоюзах» отправлен на голосование
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
В&nbsp;Кыргызстане коронавирус выявили еще у&nbsp;41&nbsp;человека В Кыргызстане коронавирус выявили еще у 41 человека
Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В&nbsp;столице появится &laquo;верхний Эркиндик&raquo; Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В столице появится «верхний Эркиндик»
Бизнес
В&nbsp;компании MegaCom у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В компании MegaCom у сотрудника выявили коронавирус
&laquo;Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя&raquo;: онлайн-сессия 17&nbsp;июня «Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя»: онлайн-сессия 17 июня
Как безопасно совершать онлайн-покупки с&nbsp;KICB? Как безопасно совершать онлайн-покупки с KICB?
Участвуй в&nbsp;акции MegaDrive от&nbsp;MegaCom и&nbsp;получай крутые призы Участвуй в акции MegaDrive от MegaCom и получай крутые призы
17 июня, среда
13:30
Виновников драки суд отпустил под домашний арест. Пострадавшие возмущены Виновников драки суд отпустил под домашний арест. Постр...
13:15
105 депутатов за. Парламент утвердил новое правительство
13:14
Не надо продолжать курс бывшего премьера. Просьба депутата к Кубатбеку Боронову
13:10
Скандал в Федерации профсоюзов. Канатбек Осмонов заключен под домашний арест
12:56
Кубанычбек Кулматов: Ложь и фальсификации стали рычагами гособвинения