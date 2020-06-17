Скандал в Федерации профсоюзов. Канатбек Осмонов заключен под домашний арест

Свердловский районный суд вынес решение о мере пресечения в отношении заместителя председателя Федерации профсоюзов Канатбека Осмонова. Он получил два месяца домашнего ареста.

Уточняется, что Канатбеку Осмонову предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса КР — «Рейдерство», «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» и «Подделка документов» УК КР.

Читайте по теме Скандал в Федерации профсоюзов продолжается. Члены забаррикадировали вход

Как отмечает его адвокат Анара Кыштобаева, это дело рассматривается в правоохранительных органах по «надуманному заявлению бывшего председателя ФПК Мирбека Асанакунова в целях оказания давления на членов совета, принявших решение о его освобождении на заседании 5 февраля».

Напомним, что Мирбек Асанакунов избран председателем Федерации профсоюзов 16 января 2017 года. До этого он был депутатом Жогорку Кенеша от СДПК и работал губернатором Иссык-Кульской области.

Ранее Асанакунова обвинили в подделке документов, он якобы незаконно вписал в трудовой книжке стаж о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску. Решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешают во внесудебном порядке.

5 февраля на заседании совета ФПК — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.

Скандал в профсоюзах длится уже более года.