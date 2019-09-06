Ребенка восьмиклассницы могут усыновить только вместе с его мамой

Ребенка восьмиклассницы могут усыновить только с его несовершеннолетней мамой. Об этом 24.kg сообщила начальник Сокулукского управления соцразвития Галина Спивакова.

Напомним, в селе Жаны-Жер Сокулукского района отец изнасиловал родную дочь, 14-летнюю ученицу восьмого класса. Она родила от него сына. Девочка обратилась к гинекологу Э.Д. с просьбой сделать аборт. Врач дождалась, когда школьница родила, и отдала ребенка своим родственникам.

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«Ребенок в настоящее время находится на полном медицинском обледовании в территориальной больнице. Его уже успели отдать в приемную семью в Бишкеке. Мы ведем с ними сейчас переговоры, поскольку они поступили незаконно. И если они хотят усыновить малыша, то только с его мамой. Девочке 14 лет, она не может официально отказаться от ребенка. Не может это сделать и ее мать, то есть бабушка ребенка. В законе такие аспекты вообще нигде не прописаны», — пояснила Галина Спивакова.

«Мы не против этой приемной семьи, но нам должны представить справки о несудимости, психическом здоровье и другие документы. С несовершеннолетней мамой и ее младшими братьями работает психолог Центра помощи семье и детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения», — добавила глава управления.

Она отметила, что эта семья не состояла на учете как неблагополучная, всего там шестеро детей. «Трое старших девочек уже замужем. Мать сказала, что не знала о насилии над дочкой. Но и когда узнала, также продолжила молчать. По ее словам, работал в семье только муж. И, возможно, она боялась остаться с детьми без средств к существованию. Она неразговорчивая, очень сложно узнать, какая еще помощь необходима», — заключила Галина Спивакова.