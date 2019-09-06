Ребенка восьмиклассницы могут усыновить только вместе с его мамой

Ребенка восьмиклассницы могут усыновить только с его несовершеннолетней мамой. Об этом 24.kg сообщила начальник Сокулукского управления соцразвития Галина Спивакова.
Напомним, в селе Жаны-Жер Сокулукского района отец изнасиловал родную дочь, 14-летнюю ученицу восьмого класса. Она родила от него сына. Девочка обратилась к гинекологу Э.Д. с просьбой сделать аборт. Врач дождалась, когда школьница родила, и отдала ребенка своим родственникам.
«Мы не против этой приемной семьи, но нам должны представить справки о несудимости, психическом здоровье и другие документы. С несовершеннолетней мамой и ее младшими братьями работает психолог Центра помощи семье и детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения», — добавила глава управления.
Она отметила, что эта семья не состояла на учете как неблагополучная, всего там шестеро детей. «Трое старших девочек уже замужем. Мать сказала, что не знала о насилии над дочкой. Но и когда узнала, также продолжила молчать. По ее словам, работал в семье только муж. И, возможно, она боялась остаться с детьми без средств к существованию. Она неразговорчивая, очень сложно узнать, какая еще помощь необходима», — заключила Галина Спивакова.