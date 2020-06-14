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Общество
Сюжет: Семейное насилие

В правительстве обсудят факт семейного насилия в Сузаке

Факт семейного насилия, произошедший в Сузакском районе Джалал-Абадской области, взят на контроль правительства. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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Уточняется, что завтра состоится заседание Национального совета по делам женщин и гендерному развитию при правительстве, на котором данный случай семейного насилия будет рассмотрен.

Как отмечается, Национальный совет по делам женщин и гендерному развитию создан в 2012 году. Он является координационным, консультативным, совещательным органом, осуществляющим координацию разработки и реализации государственной политики по вопросам гендерного развития.

Напомним, пользователи социальных сетей распространили видео жестокого издевательства над женщиной. На кадрах видно, что ее руки связаны, на шее висят покрышки с кирпичами. Мужчина обливает ее с головы до ног ледяной водой и несколько раз бьет по лицу. При этом он просит снимать это на видео. Решением суда его арестовали на 15 суток.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155962/
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