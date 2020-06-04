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Общество

Убийство Улана Салянова. Прокурор просит пожизненное наказание для обвиняемых

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

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Суд перешел к прениям сторон. Прокурор Мирлан Сооронкулов заявил, что вина подсудимых Асанэмира Абыкулова и Эрмека Осмонкулова доказана материалами дела.

«Несмотря на то что один из обвиняемых — Асанэмир Абыкулов частично берет на себя вину, причастность обоих к этому преступлению доказана. В частности, материалами дела и показаниями свидетелей. Асанэмир Абыкулов, согласно психиатрической экспертизе, является вменяемым. Прошу суд назначить Эрмеку Осмонкулову и Асанэмиру Абыкулову наказание в виде пожизненного лишения свободы, а также назначить штраф в размере 300 тысяч сомов каждому», — сказал Мирлан Сооронкулов.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154892/
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