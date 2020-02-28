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Общество

Блогера Элмира Сыдымана отпустили под домашний арест

Блогера Элмира Сыдымана (Sydyman) выпустили из СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района.

Решение принял Бишкекский городской суд сегодня. Блогер признался, что раскаивается за свои высказывания в видеороликах.

Напомним, блогер разместил на своей странице в соцсети Instagram видео, где заявил, что южные регионы — Ош, Баткен и Джалал-Абад — неразвиты. 19 февраля Элмира Сыдымана задержали по подозрению в разжигании межрегиональной розни.

При этом эксперты не нашли в его высказываниях признаков разжигания межрегиональной розни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145010/
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