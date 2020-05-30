В Бишкеке инфекционную больницу закроют на дезинфекцию: всех пациентов выпишут

Принято решение разгрузить Республиканскую инфекционную больницу. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, в РКИБ сложная ситуация, дал о себе знать казарменный режим работы персонала.

«Наши медики работали круглые сутки. Есть тяжелобольные, которые находятся в реанимации. Принято решение разгрузить инфекционную больницу и выписать всех пациентов, провести дезинфекцию. Нужно дать время на обсервацию для медиков, после этого возобновлять работу больницы. Приказ Минздрава готов, развернуты койки в других больницах, в том числе 6-я больница сейчас принимает пациентов, планируется также развернуть койки в железнодорожной», — сказал Нурболот Усенбаев.

Он добавил, что кыргызско-турецкая больница также подготовлена к приему больных и перепрофилированию.

Ранее сообщалось, что у 19 медиков инфекционной больницы выявлен коронавирус. В РКИБ заболели пять врачей, пять медсестер и девять младших медработников.