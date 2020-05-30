В городе Ош заложили капсулу в фундамент здания филиала МГУ

В Оше заложили капсулу в фундамент здания филиала МГУ. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщило посольство России в Кыргызстане.

В дипмиссии отметили, что в торжественной церемонии приняли участие ректор ОшГУ Кудайберди Кожобеков и Генконсул России в Оше Роман Свистин.

Напомним, на форуме ректоров вузов Кыргызстана и России «Развитие науки и образования — инвестиции в будущее» в марте 2019 года ректор Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова, президент Российского союза ректоров вузов Виктор Садовничий заявил, что не по их вине филиал МГУ не был открыт в КР. Он шесть раз давал согласие, однако со стороны Кыргызстана никаких шагов не предпринято.

В Минобразования и вовсе сказали, что вопрос открытия филиала МГУ на межправительственном уровне не поднимался.

Позднее заведующий отделом внешней политики аппарата главы государства Данияр Сыдыков сообщил, что президент Сооронбай Жээнбеков лично контролирует вопрос открытия вуза. После чего в Министерстве образования заявили, что филиал МГУ в КР могут открыть уже в 2020-м.