Открытие филиала МГУ в Кыргызстане. Вопрос сдвинулся с мертвой точки

Филиал МГУ в Кыргызстане могут открыть в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

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По ее данным, глава ведомства Гульмира Кудайбердиева обсудила вопрос открытия филиала Московского государственного университета с ректором вуза Виктором Садовничим.

«Учитывая, что 2020-й главами КР и РФ объявлен Годом кыргызско-российского сотрудничества, Министерство образования и науки начало работу по включению данного вопроса в повестку межправительственных встреч», — отметила Гульмира Кудайбердиева.

Напомним, на форуме ректоров вузов Кыргызстана и России «Развитие науки и образования — инвестиции в будущее» в марте 2019-го ректор Московского государственного университета имени М.Ломоносова, президент Российского союза ректоров вузов Виктор Садовничий заявил, что не по вине Москвы филиал МГУ не был открыт в Бишкеке. Он шесть раз давал согласие, однако со стороны КР никаких шагов не предпринято.

В Минобразования и науки и вовсе сказали, что вопрос открытия филиала МГУ на межправительственном уровне не поднимался.

Позднее заведующий отделом внешней политики аппарата главы государства Данияр Сыдыков сообщил, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков лично контролирует вопрос открытия филиала МГУ имени М.Ломоносова в столице.