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Общество

В Минобразования объяснили, как будут учитывать четвертую четверть

Заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова объяснила, как в школах будут учитывать четвертую четверть при выставлении годовых оценок.

По ее словам, учителям рекомендовано учитывать первые три четверти как приоритетные, а четвертую — только на улучшение ситуации. 

«Нужно учитывать, что у всех разные обстоятельства, у кого-то есть все возможности (телеуроки, интернет, связь с педагогом), а у кого-то нет. Нужен индивидуальный подход, поддерживать мотивацию детей. И потом, если ребенок выполнил задание, почему его не оценивать? Конечно, я понимаю, некоторые учителя боятся, что детям помогут родители или дети воспользуются интернетом. Но это же, наоборот, хорошо, ученик изучит весь материал, запишет, ответит», — сказала Надира Джусупбекова 24.kg.

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Она добавила, что телеуроки не смогут многое охватить, но хотя бы новый материал. Постепенно их можно будет расширять.

«При сложившейся ситуации делаем все, что можно. Сидеть сложа руки и ничего не делать, оставив обучение полностью на родителей, мы не стали. Однако в то же время сказали учителям: если есть возможности, освойте Zoom, WhatsApp, на худой конец электронную почту, ответьте на вопросы детей, дайте задание, проверьте, оцените. Цели вообще не оценивать изначально не было. Единственное, чего мы боялись, — чтобы не было ухудшения положения учащихся. В сложившейся ситуации нельзя демотивировать школьников», — отметила замминистра.

Ранее было заявлено, что четвертую четверть при подведении итогов учитывать не будут. Уроки проходят в дистанционном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149670/
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