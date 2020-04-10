В Минобразования объяснили, как будут учитывать четвертую четверть

Заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова объяснила, как в школах будут учитывать четвертую четверть при выставлении годовых оценок.
«Нужно учитывать, что у всех разные обстоятельства, у кого-то есть все возможности (телеуроки, интернет, связь с педагогом), а у кого-то нет. Нужен индивидуальный подход, поддерживать мотивацию детей. И потом, если ребенок выполнил задание, почему его не оценивать? Конечно, я понимаю, некоторые учителя боятся, что детям помогут родители или дети воспользуются интернетом. Но это же, наоборот, хорошо, ученик изучит весь материал, запишет, ответит», — сказала Надира Джусупбекова 24.kg.
Она добавила, что телеуроки не смогут многое охватить, но хотя бы новый материал. Постепенно их можно будет расширять.
«При сложившейся ситуации делаем все, что можно. Сидеть сложа руки и ничего не делать, оставив обучение полностью на родителей, мы не стали. Однако в то же время сказали учителям: если есть возможности, освойте Zoom, WhatsApp, на худой конец электронную почту, ответьте на вопросы детей, дайте задание, проверьте, оцените. Цели вообще не оценивать изначально не было. Единственное, чего мы боялись, — чтобы не было ухудшения положения учащихся. В сложившейся ситуации нельзя демотивировать школьников», — отметила замминистра.
Ранее было заявлено, что четвертую четверть при подведении итогов учитывать не будут. Уроки проходят в дистанционном режиме.