Дистанционное обучение. Как чиновники отбивают мотивацию детей и педагогов

Не успели в Кыргызстане приступить к дистанционному обучению в школах, как чиновники Министерства образования и науки заявили, что учитывать четвертую четверть при подведении годовых оценок не будут. Часть учителей встретила такое решение с негодованием и задается вопросом: к чему тогда вся эта формальность?

Отбили последнее желание

«Я в шоке от этого заявления, как обухом по голове, — признался учитель с многолетним стажем Андрей Иванов. — Сейчас мы должны как-то удержать детей, мотивировать, способствовать, чтобы они не бросили программу. Но теперь не только у педагогов всю охоту отобьют работать. Дети на все забьют. Так нельзя делать. Сегодня в родительских чатах уже рассылают сообщение Минобразования. Это так они стимулируют наших детей заниматься?»

«Лично я буду учитывать старания школьников. Меня радует, что ученики, в том числе и отстающие, занимаются, хоть и с помощью родителей, — сказал он. — Естественно, основная оценка будет формироваться за счет первых трех четвертей. Мы примем правильное решение, ведь каждый учитель знает фактические знания и способности своих учащихся. Но в такой форме отрубить все старания учителей, детей и родителей — нонсенс».

Столько ресурсов затратили, больше 200 учителей привлекли, разработали видеоуроки. И теперь это все напрасно? Вы мучайтесь, а учитывать мы не будем?! Андрей Иванов

По его словам, не только коллеги негодуют, родителей это тоже не очень радует.

С решением Минобразования не согласен и директор школы № 61 Юрий Низовский. «Да, ориентироваться будем на три прошлые четверти, но и четвертую оценим. Это не решать министерству. Они могут только дать свои рекомендации, а уже коллектив и каждый учитель решают сами», — заявил он 24.kg.

«Минобразования не тем должно заниматься. Оно должно решать глобальные вопросы, обеспечить компьютерами, интернетом, методикой, хорошей программой. Общее направление дать в образовании, стратегию определить», — подчеркнул директор учебного заведения.

А не вот эти мелочные вопросы — когда и во сколько проводить выпускной вечер, Последний звонок и так далее. Юрий Низовский

Толчок для развития

Нелегко сейчас всем. Родителям, вникающим в школьную программу, детям, воспринимающим карантин затянувшимися каникулами, учителям, осваивающим новые технологии. Если раньше кто-то из педагогов этого не хотел, то теперь приходится подключаться всем.

Эта ситуация, по мнению директора школы № 69 Сайрагуль Атаевой, даст хороший толчок для развития дистанционного обучения. «Дети с проблемами здоровья обучались на дому, учителям приходилось к ним ходить. Да, живое общение важно, но постоянно ходить невозможно. Иногда можно дать задание удаленно», — считает она.

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В этой школе, кстати, коллектив решил вести полноценные уроки — по 45 минут. Однако многих родителей это не устроило, плюс кто-то из учителей возмутился переработкой, поэтому в итоге остановились на 25 минутах.

«В основном последняя четверть отводится повторению пройденного материала, поэтому решение не учитывать ее, возможно, резонно. Хотя сейчас жирную точку ставить нельзя, ситуация еще может измениться», — поделилась мнением Сайрагуль Атаева.

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«Полагаю, это связано с отсутствием возможности оценить каждого ребенка адекватно. Могут быть обиды. Я же буду прислушиваться к учителям. Многие говорят, что детям помогают родители, и задаются вопросом: неужели всем пятерки ставить?» — добавила она.

Чем на самом деле руководствовались чиновники, уточнить пока не удалось. В пресс-службе МОиН обещали позже прокомментировать озвученное решение.

Тем временем некоторые учителя действуют по старинке: грозятся не аттестовать и поставить двойки за не вовремя присланную домашнюю работу.

Логика понятна, но решение поспешно

Депутату парламента Наталье Никитенко логика Минобразования понятна: «Они исходили из реалий населения. Далеко не все граждане (особенно в регионах) имеют возможности для полноценного дистанционного образования — гаджеты, скоростной интернет. Есть многодетные малообеспеченные семьи, где нет даже телевизора».

«Если ребенок ходил в школу и учился, старался, а сейчас по не зависящим от него причинам он не может это качественно сделать и это повлияет на его оценки, то это будут удар и, по сути, нарушение его прав», — пояснила она.

Но и учителя отчасти правы, считая заявление Минобразования демотиватором. Думаю, что публично такое решение можно было бы озвучить попозже. Наталья Никитенко

«Дети действительно должны иметь мотивацию. Однако это задача и родителей. Они ведь сейчас тоже дома, на карантине. Может, за долгие годы, а кто-то, вообще, впервые сядет позаниматься со своим ребенком, что-то разъяснит, поддержит, наладит контакт. Воспитательная функция сейчас должна активно включаться у самих родителей. С них ответственность никто не снимал, за качество обучения детей в том числе», — напомнила нардеп.