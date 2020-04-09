Дистанционное обучение в Кыргызстане. Ожидание и реальность

С 8 апреля во всех школах Кыргызстана началась четвертая четверть. Дети теперь учатся дистанционно. Что обещало Министерство образования и что на деле получили ученики и родители, разбиралась корреспондент 24.kg.

Идеальные ученики

В первый же день дистанционного обучения Министерство образования и науки радостно отчиталось, как оно проходит. На фотографиях радостные дети смотрят видеоуроки, рядом тетрадь и ноутбуки.

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В социальных сетях нашлись родители, которые оказались вполне довольны таким вариантом обучения. Многие отмечали хорошее качество видеоматериала, который шел по каналам «Баластан» и «Илим Билим».

«Сегодняшнее занятие по русскому языку для 2-го класса очень понравилось. Очень интересным был урок, даже младший подключился. Учительница интересно ведет занятие», — написала одна из родительниц.

Чтобы убедить общественность в состоятельности такой системы, Минобраз представил фото- и видеоотчеты из разных уголков страны — Ала-Бука, Кара-Суу, Балыкчи, Ош, Баткен.

«Хочу выразить огромную благодарность за организацию этих уроков. Конечно же, всем угодить трудно, во всем деле есть минусы и плюсы. Сегодня, например, урок информатики для 5-го класса прошел на хорошем уровне. Объяснили все доступно за 15 минут. Ведется контроль со стороны родителей. Теперь нам родителям есть чем заняться дома с детьми», — высказалась одна и из родительниц.

Повисший интернет

Но как же было на самом деле? Уже утром все прелести дистанционного обучения стали ощущать те, кто работает из дома. Вместо того чтобы заниматься текущими делами, начался квест «подключись к интернету».

Уже первый день дистанционного обучения показал, что мобильные операторы просто не справляются с такими колоссальными нагрузками на Сеть.

А что говорить тогда про обучение? Различные приложения, которые можно было использовать для организации уроков, просто не выдерживали. Организовать полноценный урок в таких условиях невозможно.

«У нас в классе 30 человек. Но по факту занимались вчера только человек 10. Кто-то не смог подключиться к интернету совсем, кто-то все время «вылетал», у кого-то была просто ужасная картинка. Как получать знания в таких условиях, непонятно», — призналась мама первоклассника из Бишкека.

Нестыковки видеоуроков

С видеоуроками все тоже оказалось не просто. Министерство образования и науки изначально разделило их на два телеканала. Для 1-4-х классов уроки начали показывать по каналу «Баластан», а для 5-11-х классов — по «Илим-Билим».

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«У меня в семье два ученика — 4-го и 7-го классов. Оказалось, что мне придется выбрать, кому из детей учиться. Многие уроки идут примерно в одно время по двум разным каналам. Живем мы небогато, телевизор дома один. И пришлось младшему самостоятельно объяснять тему по русскому, а старший смотрел видеоурок по алгебре», — рассказала мама школьника из Каинды.

Проблема оказалась еще и в том, что видеоурок не учитывает возможность ребенка хоть что-то записать. Да, сам урок интересный. Тема раскрывается полностью. Но все проходит слишком быстро. Ребенок просто не успевает записывать то, что говорит учитель.

«У моей второклассницы уже есть опыт просмотра видеоуроков. Поэтому к варианту пройти новую тему по русскому она отнеслась спокойно. Но желаемого результата не получили», — добавила родительница.

Тема урока и тот материал, который сейчас проходит ее класс, не совпадают.

В итоге пришлось вернуться к той теме, которую задал учитель. Ведь домашнюю работу делать по ней, а не по видеоуроку, который представило Минобразования.

Сойти с ума за день

Жалобы на редакционную почту о недостатках дистанционного обучения сыплются как из рога изобилия. Причем большинство из них были вполне обоснованы.

«Запустили дистанционное обучение, но при этом на всех ресурсах, которые рекомендует Министерство образования, нет практически всех книг — для каждого класса всего пара. Для старших классов вообще по два-три учебника», — возмутился читатель.

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Многие признавались, что процесс обучения выглядел весьма странно. Родители потратили кучу времени и нервов, чтобы подключить различные приложения, а в итоге задания получали по WhatsApp. А иногда все вообще смешивалось.

«С мелким проще. Но с дочерью 6-го класса... куча предметов, часть в приложении, часть по WhatsApp, еще и телевизор надо смотреть. У меня просто голова идет кругом», — призналась мама двоих школьников.

Сложно пришлось не только родителям и школьникам, но и учителям.

Им нужно организовать учебный процесс, еще и отчитаться чиновникам Минобраза.

«Всей семьей помогали бабушке вести уроки. Вот так в 75 лет ей пришлось освоить Zoom, Google class, проверять домашку в электронном виде и заполнять таблицу с оценками в Excel. Еще и делать запись занятий, для подтверждения их проведения», — признался пользователь в Twitter.

И это отнюдь не единичная ситуация. Многие учителя постарались в кратчайшие сроки освоить все возможные программы для преподавания. Но в итоге из-за зависающего интернета пришлось перейти на вариант учебы через мессенджеры. Только вот учителями теперь работают родители. И если у малышей времени, чтобы наверстать программу, предостаточно, то как быть выпускникам, кто подготовит их к экзаменам в школе и университете — задание с кучей неизвестных.