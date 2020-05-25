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Общество

Не прошло и месяца. Памятник Чолпонбаю Тулебердиеву разрушается

Не прошло и месяца после открытия памятника Чолпонбаю Тулебердиеву, а он уже разрушается. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пользователь Владимир Цай.

По его словам, пластиковые буквы на памятнике начали отваливаться. Оказалось, что они просто приклеены на двусторонний скотч.

Напомним, памятник Герою Советского Союза открыл чуть более двух недель назад президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он построен в новом парке, которому присвоено имя Чолпонбая Тулебердиева. Площадь парка составляет 10 гектаров, из городского бюджета на строительство нового зеленого пространства на севере столицы затрачено около 48 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153740/
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