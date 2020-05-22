Законопроект об НКО портит имидж Кыргызстана как демократической страны

Постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело, выступая сегодня на парламентских слушаниях, где обсуждают поправки в закон об НКО, предлагающие обязать неправительственные организации отчитываться об источниках финансирования, призвал депутатов-авторов пересмотреть инициативу с широким участием представителей гражданского сектора.

По его словам, сейчас как никогда в условиях пандемии, надвигающегося экономического кризиса важна солидарность и консолидация.

«Роль гражданского общества становится критической. Оно играет ключевую роль в достижении целей устойчивого развития. Мы обеспокоены тем, что поправка отвлечет от этих целей и подпортит имидж Кыргызстана как страны — приверженца базовых демократических ценностей, в частности, защиты прав человека, свободы собрания и объединения. Призываем пересмотреть этот законопроект с широким участием представителей гражданского общества», — отметил Озонниа Ожиело.

Присутствующая на слушаниях представитель организации «Открытые данные» Эльнура Алканова призвала правительство подать пример и обнародовать, как они распределяют помощь международных доноров, которая должна быть направлена на борьбу с коронавирусом.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.