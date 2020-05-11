Претенденты на аттестаты особого образца требуют отменить тестирование

Претенденты на аттестат особого образца «Алтын Тамга» требуют от министра образования и науки отменить тестирование на его получение.

Они отметили, что ситуация с распространением коронавируса в стране остается напряженной, и в случае проведения экзаменов и тестирования Министерство образования будет подвергать опасности не только учеников и их семьи, а социум всецело.

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«По этой причине мы не можем себе позволить посетить экзамен, тем самым подвергнув себя возможности заражения. Мы не готовы перечеркнуть труд властей и медицинских работников в борьбе с инфекцией и рисковать собственными близкими», — говорится в обращении.

Претенденты на аттестаты особого образца подчеркивают, что онлайн-формат обучения не обеспечивает получение качественных знаний и равных возможностей изучения школьного материала. У некоторых учеников отсутствуют технические возможности качественно обучаться в дистанционном формате. Не все учащиеся имеют доступ к интернету, компьютеру и телевидению. «Это делает невозможным не только обучение, но и подготовку к столь важному в нашей академической жизни экзамену», — говорится в обращении.

По итогу экзамен станет не сколько оценкой знаний, а оценкой привилегий учащихся, что однозначно противоречит принципам и целям данного экзамена и Министерства образования. Из обращения претендентов на аттестат особого образца

Выпускники предлагают в качестве альтернативы присудить «Алтын Тамга» на основании итоговых оценок претендентов. По их словам, так сделали во многих странах, включая соседний Казахстан.

Ранее выпускники обратились к Минобразования с просьбой отменить онлайн-экзамены и аттестовать по годовым оценкам.