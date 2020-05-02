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Общество

Выпускники просят отменить экзамены онлайн и аттестовать по годовым оценкам

Выпускники просят отменить экзамены онлайн, а аттестовать по годовым оценкам. Они создали петицию на сайте change.org.

В документе они отметили, что во многих странах экзамены отменяют.

Школьники отмечают, что при проведении экзаменов онлайн они могут столкнуться с трудостями, которые повлияют на итог.

«Плохая связь, некачественный интернет, отсутствие гаджетов и даже компьютеров, невозможность приобретения камер могут привести к нарушению правил проведения экзамена и повлиять на оценку. Даже занятия онлайн давались нам тяжело, а подключение к связи постоянно срывалось. Что можно говорить об экзамене?» — пишут они.

Школьники добавили, что экзамен в дистанционном режиме не способен полноценно оценить знания того или иного ученика.

«Мы предлагаем итоговую аттестацию выпускников осуществить на основании годовых оценок по предметам. Преподаватели прекрасно знают об успеваемости учеников и неоднократно ее отмечали», — отмечается в петиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151665/
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