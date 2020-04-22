У членов семьи еще одного врача ЦСМ № 17 выявлен коронавирус. Об этом 24.kg сообщила главврач центра Гульнара Ташибекова.

По ее словам, у врача ранее подтвердился диагноз, сейчас она находится в инфекционной больнице. «Сегодня положительный ПЦР-анализ вышел у ее троих детей и внука. Их также госпитализируют», — сказала Гульнара Ташибекова.

Отметим, накануне стало известно, что заразилась вся семья другого врача ЦСМ — также четыре человека, среди которых — ребенок.

Напомним, что восемь медиков ЦСМ № 17 заражены коронавирусом. Весь коллектив сейчас в изоляции. Гульнара Ташибекова ранее сообщала, что врачи поликлиники контактировали с сотрудниками Центра госсанэпиднадзора.

Она добавила, что сейчас в ЦСМ № 17 работают один дежурный врач и медсестра, приезжающие из ЦСМ № 1.