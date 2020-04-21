В Бишкеке коронавирусом заразилась вся семья врача ЦСМ № 17

В Бишкеке коронавирусной инфекцией заразилась вся семья врача ЦСМ № 17. Об этом 24.kg сообщила главврач центра Гульнара Ташибекова.

По ее словам, вчера ПЦР-анализы показали положительный результат у членов семьи заразившегося медика.

«Заразились контактные лица II категории. Среди них трое врослых и один трехлетний ребенок. Всех госпитализировали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Состояние больных удовлетворительное», — сказала Гульнара Ташибекова.

Напомним, что восемь медиков ЦСМ № 17 заражены коронавирусом. Центр закрыли, весь коллектив сейчас в изоляции. Гульнара Ташибекова ранее сообщала, что медики ЦСМ № 17 контактировали с сотрудниками Центра госсанэпиднадзора.