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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

После 17 часов ожидания врачи ЦСМ № 17 сами приехали в обсервацию

Врачи бишкекского Центра семейной медицины № 17 сами добрались до обсерватора. Об этом они сообщили 24.kg.

Медики 17 часов прождали на холоде, пока их изолируют, однако никто из чиновников Минздрава и республиканского штаба им даже не позвонил. Не дождавшись, они сами решили добраться до отеля Garden.

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Врачи пожаловались на то, что по приезде в гостинице не было ни одного медика, чтобы измерить температуру и разместить прибывших. Работник отеля, выдавший ключи от комнат, сказал, что ужина не будет. В администрации гостиницы 24.kg сообщили, что вопросами питания занимается МЧС. Медиков разместили в двухместных номерах.

На проблему оперативно отреагировали лишь волонтеры. Они организовали ужин и сейчас доставят его пациентам обсервации.

Депутат Наталья Никитенко заявила, что в настоящий момент республиканский штаб проводит совещание по данному вопросу. Парламентарий пообещала держать проблему медиков на контроле.

Напомним, лечебное учреждение закрыто, потому что у четверых сотрудников подтвердился коронавирус.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150449/
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