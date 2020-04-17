После 17 часов ожидания врачи ЦСМ № 17 сами приехали в обсервацию

Врачи бишкекского Центра семейной медицины № 17 сами добрались до обсерватора. Об этом они сообщили 24.kg.

Медики 17 часов прождали на холоде, пока их изолируют, однако никто из чиновников Минздрава и республиканского штаба им даже не позвонил. Не дождавшись, они сами решили добраться до отеля Garden.

Читайте по теме Семнадцать часов на улице. Врачи ЦСМ № 17 до сих пор ждут обсервации

Врачи пожаловались на то, что по приезде в гостинице не было ни одного медика, чтобы измерить температуру и разместить прибывших. Работник отеля, выдавший ключи от комнат, сказал, что ужина не будет. В администрации гостиницы 24.kg сообщили, что вопросами питания занимается МЧС. Медиков разместили в двухместных номерах.

На проблему оперативно отреагировали лишь волонтеры. Они организовали ужин и сейчас доставят его пациентам обсервации.

Депутат Наталья Никитенко заявила, что в настоящий момент республиканский штаб проводит совещание по данному вопросу. Парламентарий пообещала держать проблему медиков на контроле.

Напомним, лечебное учреждение закрыто, потому что у четверых сотрудников подтвердился коронавирус.