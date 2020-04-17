В Бишкеке закрылся ЦСМ № 17. Четыре врача заразились коронавирусом

В Бишкеке закрыт Центр семейной медицины № 17, который возглавляет Гульнара Ташибекова. Четыре врача заразились коронавирусом. Информацию подтвердила главврач ЦСМ.

По ее словам, 25 сотрудников Центра госсанэпиднадзора госпитализированы с подозрением на коронавирус, у четверых — диагноз подтвердился, о чем ранее сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Гульнара Ташибекова отметила, что медики ЦСМ № 17 контактировали с сотрудниками Центра госсанэпиднадзора. «Четверо врачей госпитализируют в инфекционную больницу, остальных в обсервацию, поликлинику мы закрываем», — сказала главврач.

Она заявила, что врачам отказывались проводить ПЦР-анализ, а делали экспресс-тест. «Пришлось скандалить, чтобы взяли анализы и проверили. У четверых вышел положительный результат», — добавила Гульнара Ташибекова.

В поликлинике работает больше 30 сотрудников. Сейчас выявляют всех контактных.

По словам главврача ЦСМ № 17, медики в последние два месяца работают на износ. Гульнара Ташибекова сообщила, что врачей ее поликлиники обеспечили средствами защиты. Однако в других медучреждениях есть дефицит СИЗ, о чем говорят и сами медики.

На сегодня в Кыргызстане 466 случаев заражения коронавирусом, 104 из них — медики.