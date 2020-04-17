18:59
USD 80.01
EUR 87.11
RUB 1.07
Общество

Стала известна дата начала мусульманского поста Орозо

Духовное управление мусульман Кыргызстана определилось с датой начала мусульманского поста Орозо. Об этом сообщает пресс-служба ДУМК.

По ее данным, решением совета улемов священный месяц Рамазан начинается в 2020 году 24 апреля.

В ДУМК информируют, что дата может измениться. Окончательное решение будет принято после того, как священнослужители убедятся в правильном расположении Луны.

Орозо — одно из самых важных для мусульманина испытаний его веры. В священный месяц Рамазан ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не произносить бранных слов, а направить свои силы на благие дела.

От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, путники и больные.

Ранее муфтий Максат ажы Токтомушев призвал мусульман Кыргызстана строго придерживаться требований карантина.

«Призываю всех к терпению в столь сложные времена. Через несколько дней начнется Орозо. В этом году ифтары нужно проводить дома, прошу вас всех придерживаться правил карантина. Тарави намаз тоже читаем дома с семьей. Мы преодолеем трудности, если будем строго соблюдать порядок», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150436/
просмотров: 1623
Версия для печати
Материалы по теме
В Токтогуле милиционер угрожал постовым за то, что не пропустили его
Муфтий призвал мусульман Кыргызстана строго придерживаться требований карантина
Депутат Жогорку Кенеша предлагает продлить режим ЧП до конца Орозо
Муфтият пояснил о мерах предосторожности при захоронении умерших от коронавируса
Муфтият перечислил 700 тысяч сомов на счет для борьбы с коронавирусом
ЧС в Кыргызстане. Верующие продолжают ходить в мечети
ЧС в Кыргызстане. Километровая пробка образовалась на въезде в Бишкек
На малый хадж из Иссык-Кульской области ездил 51 человек
Коронавирус в Кыргызстане. Из каких регионов люди уезжали в хадж, ДУМК не знает
Пятничные намазы в мечетях Кыргызстана временно приостановлены
Популярные новости
Оскорбление патруля в&nbsp;Бишкеке: девушка водворена в&nbsp;СИЗО-1&nbsp;на 15&nbsp;суток Оскорбление патруля в Бишкеке: девушка водворена в СИЗО-1 на 15 суток
Омбудсмен прокомментировал скандальное видео, где девушка ругается с&nbsp;патрульными Омбудсмен прокомментировал скандальное видео, где девушка ругается с патрульными
Запущена система мониторинга находящихся на&nbsp;домашнем карантине Запущена система мониторинга находящихся на домашнем карантине
В&nbsp;Кыргызстане назвали, когда ожидают пика заболеваемости коронавирусом В Кыргызстане назвали, когда ожидают пика заболеваемости коронавирусом
Бизнес
Ипотека от&nbsp;6&nbsp;процентов на&nbsp;собственность &laquo;Бакай Банка&raquo; Ипотека от 6 процентов на собственность «Бакай Банка»
Как банки адаптируются к&nbsp;карантину и&nbsp;помогают людям Как банки адаптируются к карантину и помогают людям
MegaCom раздает до&nbsp;10&nbsp;ГБ интернета всем, кто сидит дома MegaCom раздает до 10 ГБ интернета всем, кто сидит дома
В&nbsp;Джалал-Абадской и&nbsp;Чуйской областях работают выездные кассы &laquo;Керемет Банка&raquo; В Джалал-Абадской и Чуйской областях работают выездные кассы «Керемет Банка»
17 апреля, пятница
18:30
Ипотека от 6 процентов на собственность «Бакай Банка» Ипотека от 6 процентов на собственность «Бакай Банка»
18:05
К нам не обращались. Как горздрав отреагировал на требования бишкекских врачей
18:01
«Кыргыз темир жолу» не берет пени и штрафов за простой грузов
18:00
Избиение ребенка в Москве. Родные мальчика считают, что ничего не произошло
17:42
Стала известна дата начала мусульманского поста Орозо