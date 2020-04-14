В больницах Кыргызстана есть 649 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), около половины из которых в нерабочем состоянии. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.



По его словам, в рабочем состоянии находится всего 365 аппаратов.

«Потребность в аппаратах ИВЛ составляет 80 штук. Они заложены в закупки проектов, работающих с Минздравом. За счет фондов закуплено четыре аппарата. Они переданы в инфекционные стационары в Бишкеке, Баткене, Токмаке и Джалал-Абаде», — сказал Нурболот Усенбаев.

Он добавил, что в КР 13 стационаров перепрофилированы для приема пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, из них 87 палат интенсивной терапии. В резерве 1 тысяча 315 коек, из них 119 — для оказания интенсивной реанимационной помощи.

На сегодня в стране 430 подтвержденных фактов коронавируса.