Законопроект «О статусе медработника» вынесен на общественное обсуждение

На общественное обсуждение на сайте Жогорку Кенеша вынесен законопроект «О статусе медработника».

Отметим, этот документ разработали представительницы форума женщин-депутатов и юристы правовой клиники «Адилет».

Уточняется, что анализ национального законодательства показал, что в таких ситуациях права медицинских работников не защищены надлежащим образом.

Без дополнительного стимулирования страна может столкнуться с массовым оттоком медицинских кадров из государственных и муниципальных организаций здравоохранения.

Это в конечном итоге может существенно осложнить реализацию мероприятий по ликвидации и предупреждению распространения коронавируса на территории республики. Поэтому предлагается за счет средств республиканского бюджета обязать госорганы здравоохранения организовать доставку врачей от места проживания до их работы и обратно, обеспечить их индивидуальными средствами защиты и надлежащими условиями труда. Предусматривается также выплата денежной компенсации. Для тех, кто работает в очагах повышенной опасности, предусматривается компенсация в размере не ниже 10 окладов по занимаемой должности.

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Предлагается также отдельным пунктом внести, что государственные и муниципальные организации здравоохранения из собственных средств обязаны оплачивать медикам расходы на вакцинацию, лечение заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью, в размере, определяемом законодательством, а также обеспечивать проведение периодических обязательных медицинских осмотров.

Отметим, глава Минздрава на пресс-конференции заявил, что размер компенсации заразившимся коронавирусом врачам будет определять комиссия.

За сутки подтвержден диагноз у еще пяти медиков. Таким образом, общее число заболевших врачей составило 39 человек. Всего в Кыргызстане на сегодня 298 зарегистрированных фактов коронавируса. Пять человек умерли.